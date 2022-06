© Copyright : DR

Le Festival de la fiction télévisuelle de Meknès a pris fin hier mardi 31 mai 2022 avec la célèbre cérémonie de remise des prix. La Société nationale de la radio et de la télévision est sortie grande gagnante avec plusieurs séries et feuilletons qui ont été primés cette année. Compte-rendu.

Le Palmarès de la 11e édition du Festival de la fiction télévisuelle a été dévoilé hier mardi 31 mai 2022 à Meknès. Et c’est la Société nationale de la radio et de la télévision nationale est sortie victorieuse en raflant plusieurs trophées.

Le Grand Prix, dans la catégorie des télé feuilletons, a été remporté par «Biya Oula Bik», une série produite par la chaîne Al Aoula et signée Mourad El Khoudi.

Cette œuvre, des scénaristes El Mamoune Naciri, Ayoub El Hmoud, Oussama Oussouss et Yahia Chaâbane, est interprétée par Mohamed Khouyi, Amine Naji, Fatima Khair, Nadia Ait et Malika El Omari.

Le prix du scénario, dans la même catégorie, a été quant à lui adjugé à la série «Moul Mlih», réalisée par Ayoub Lehnoud. Ce drame social et romantique, produit par Al Aoula, a été interprété par Abdelilah Rachid, Saad Mowaffaq, Said Bey, Fadela Benmoussa, Zainab Obeid et Hassan Badida.

Concernant le Prix de la meilleure interprétation féminine, celui-ci a été remporté par l’actrice Fatima Zohra Jaouhari pour son rôle «Lbatoul» dans le téléfilm « El Ghadi».

Réalisé par Lotfi Ait Ejjaoui, ce drame social, interprété par Mohamed Ajil, Hassan Foulane, Saidia Azkoune, Mehdi Foulane et Fatima-Zahra El Jaouhari, est une production de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision de 2021.

Le jury des séries, présidé par le romancier Mohammed Berrada, était composé de l’auteur(e) de «Moudawala», Rachida Ahfoud et de l’actrice, Saadia Ladib.

Le jury des téléfilms était quand à lui composé de la dramaturge et metteur en scène, Naima Zitan et de l’acteur et scénariste Abdellah Chakiri, était chapeauté par le réalisateur Mohamed Abderrahmane Tazi.

Cette 11e édition du festival est initiée par l’association «Spectacle Libre» en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de culture et de la communication, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), la chaîne 2M, le Conseil de la région Fès-Meknès et la Commune urbaine de Meknès.