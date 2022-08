© Copyright : DR

Changement de nom à la tête du Megarama Maroc. Cyril Audineau vient remplacer le franco-marocain Youssef Benwakrim, dit Joseph Vacrin. Le groupe s'apprête à ouvrir un multiplexe à Agadir, avec dix salles, ainsi qu'un complexe de trois salles à El Jadida.

Youssef Benwakrim, dit Joseph Vacrin, quitte la direction générale du Megarama Maroc, et sera remplacé par Cyril Audineau, annonce un communiqué du groupe, après sa nomination, actée le 25 juillet dernier.

«Professionnel chevronné de l’exploitation française, Cyril Audineau aura pour mission de superviser l’enseigne de multiplexes au Maroc, où elle est fortement implantée, à travers son réseau à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, et Fès, qui sera renforcé prochainement par les villes d’Agadir et d’El Jadida. Dans ses nouvelles fonctions, Cyril Audineau reportera au P.-D.G. du groupe Megarama Jean-Pierre Lemoine, et au directeur général, Olivier Labarthe», précise le communiqué de Magarama Maroc, qui signale que le Maroc compte 27 cinémas en activité, dont six sont actuellement exploités par le groupe, ce qui représente 70% de l’offre cinématographique.

Le nouveau country manager pour le Maroc a longtemps travaillé en France. De 2003 à 2017, Cyril Audineau a été directeur d’exploitation chez Cap’ Cinémas, avant le rachat du réseau par CGR Cinémas.

Dans une déclaration à la presse, Olivier Labarthe a salué l’arrivée de cet «excellent professionnel», soulignant que le réseau des Megarama au Maroc, en pleine expansion, nécessitait «d’avoir une personne à temps plein, à l’heure où nous développons deux projets: à Agadir pour un multiplexe de dix salles et à El Jadida pour un complexe de trois écrans».

Le groupe précise que l’arrivée de Cyril Audineau au Maroc correspond à la volonté ambitieuse du groupe de renforcer davantage sa présence au Maroc, un pays à fort potentiel, malgré le lourd impact de la crise sanitaire.