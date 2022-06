© Copyright : DR

Carton plein pour la première édition de la Nuit des musées et des espaces culturels à Marrakech. Des milliers de visiteurs se sont empressés d'aller visiter musées et galeries d’art pour célébrer cette soirée exceptionnelle. Retour sur le succès de la première édition de cette manifestation culturelle.

La Nuit des musées est un rendez-vous à inscrire désormais dans le calendrier des amateurs d’art. En témoigne le fort succès rencontré par cette première édition. Hier, les musées publics et privés étaient invités à ouvrir gratuitement leurs portes aux visiteurs de 18h00 à minuit. «C’est l’occasion pour le public de profiter de la fraîcheur des lieux et venir découvrir des collections d’objets d’intérêts artistique et historique», fait valoir Salima Aït Mbarek, directrice du musée des confluences.

Les musées et galeries d’art qui se sont prêtés à l’exercice ont joui d’une forte affluence. Plusieurs centaines de visiteurs sont recensées par les établissements d’art publics de la médina, voire des milliers pour les musées un peu plus branchés de la cité ocre à l’instar du musée Yves Saint Laurent. «Le calme de la nuit permet une visite différente… Et, la forte affluence dénote d’une vraie appétence pour la culture au Maroc», soutient Marc Jeanson, directeur botanique à la Fondation Jardin Majorelle.

L’occasion également pour les musées, un peu plus excentré, de la périphérie de la ville, de recevoir un peu plus de monde. «Nous sommes ravis de présenter un extrait de la collection permanente de la fondation Montresso, autour du dessin, à un public plus large que d’habitude», souligne pour sa part Estelle Guilié, directrice artistique de la Fondation Montresso.

A noter qu'un dispositif sécuritaire conséquent (police et forces de l’ordre) a été mobilisé par la préfecture pour s’assurer du bon déroulement de cette manifestation culturelle.