Mehdi Qotbi, président de la FNM, avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors de la première édition de la Nuit des musées et des espaces culturels. mercredi 22 juin 2022, au musée Mohammed VI, à Rabat.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, accompagné de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), a lancé en grande pompe, mercredi 22 juin 2022 à Rabat, la première édition de la Nuit des musées et des espaces culturels.

C’est dans les locaux du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, et dans une ambiance de joie, qu’a été lancée la toute première Nuit des musées et des espaces culturels, un évènement à la forte portée symbolique, puisqu’il traduit la ferme volonté du Maroc de promouvoir la culture auprès du plus grand nombre.

Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la Nuit des musées et des espaces culturels est élargie à 40 musées répartis dans 9 villes marocaines. «Il y a une centaine de musées au Maroc auxquels des moyens et des investissements ont été accordés pour leur dynamisation et ce, grâce à la haute sollicitude royale. Nous voulons rapprocher l’art des citoyens», a déclaré à cette occasion le chef du gouvernement, dans une déclaration à la presse.

De son côté, le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, a estimé que cette nuit «va permettre à un grand public de découvrir leur riche culture», faisant valoir le rôle important que joue ce secteur dans le développement d’un pays.

Pour sa part, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, présente également à cette manifestation, a souligné que «plus de 60% des touristes qui viennent au Maroc ont la particularité de s’intéresser à la culture du Royaume, un patrimoine riche et valorisé».

Le président de la FNM, Mehdi Qotbi, était, lui, «fou de joie», cachant difficilement son émotion. Il a qualifié «d’historique cette Nuit des musées», et souhaité «longue vie à Sa Majesté pour continuer à encourager la culture».

«Aujourd’hui, nous avons eu le bonheur d'avoir du chef du gouvernement, venu marquer de sa présence cette journée exceptionnelle. Ce qui m’émeut aujourd’hui, c’est de voir autant de gens et de jeunes prendre le chemin des musées. Regardez les jeunes, c’est cela le bonheur», a-t-il affirmé.

La FNM a ainsi décidé de célébrer la Nuit des musées le 22 juin de chaque année. Les accès aux musées seront gratuits pour le public de 18h00 à minuit. A l'occasion de cette première édition initiée par la FNM, la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, une quarantaine de musées et d’espaces culturels des villes d’Oujda, Tétouan, Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi et Marrakech, ouvrent leurs portes à titre gracieux au public, précise la Fondation.

Ces villes mettent en place une série de programmes d’expositions d’art moderne, contemporain et ethnographique pour refléter le dynamisme culturel du Maroc, souligne un communiqué de la FNM, ajoutant que le programme de cette manifestation muséale inédite est disponible sur le site web de la Fondation (www.fnm.ma).