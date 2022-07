© Copyright : DR

Le nouveau hit de l’été est assurément signé Manal Benchlikha. La chanteuse marocaine est revenue sur le devant de la scène musicale marocaine avec son nouveau tube, «Makhelaw magalou», dans lequel le patrimoine marocain s’expose dans toute sa richesse.

La créativité et le talent de Manal n’a d’égal que son amour du patrimoine culturel marocain, comme en témoigne le vidéo clip de son nouveau hit, Makhelaw magalou.

Réalisé par Farid Malki, le clip met en scène un mariage marocain traditionnel célébré dans la plus pure tradition. Les caftans virevoltent dans un tourbillon de couleurs et d’étoffes, devenant ainsi l’une des composantes principales de cette célébration aux divers rituels.

Du port de la mariée dans la Aâmaria par les neggafates à la cérémonie du henné en passant par la parure de la mariée composée de bijoux berbères, en passant par le partage entre femmes du traditionnel couscous…, Manal multiplie les clins d’œil à la diversité des cultures du Maroc.

Tour à tour tatouée à la manière de nos aïeules et des femmes amazighes, elle passe d’une culture à l’autre en un changement de décor, en dansant cette fois-ci sur fond de musique gnaoua accompagnée par une troupe de maâlems, ou en servant le thé à la menthe marocain coiffée d’un tarbouche rouge et d’un silham rouge au liseré vert.

Illustrant une femme moderne en tailleur noir et chignon strict, elle rebascule ensuite dans l’atmosphère électrique d’une lila où les femmes dansent en état de transe sous la voute d’une tente caïdale.

Puis tableau, final de ce clip aux couleurs d’un Maroc festif et de toutes ses composantes, un mariage où petits et grands, hommes et femmes, Marocains venus de tout le pays, réunis, dansent sur la musique d'un orchestre, au cœur d’un riad traditionnel.

Un clip qui retranscrit à merveille la richesse de la culture marocaine, les différents visages de la femme marocaine, l’esprit de communion et de partage propres aux fêtes marocaines, et qui tombe à pic, à l’heure où le Maroc combat la réappropriation culturelle dont son patrimoine est victime.

Publiée le 30 juin sur YouTube, la nouvelle chanson de Manal, composée par Mounir Maarouf et dont les paroles ont été écrites par Manal Nizk, totalise déjà près de 500.000 vues. Un beau succès en perspective!