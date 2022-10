Les artistes M’barek Bouhchichi (à gauche) et Hassan Hajjaj explorent les possibilités de la figuration, chacun selon un médium et un univers plastique différents.

© Copyright : DR

La galerie d’art L’Atelier 21 a été sélectionnée pour participer à la dixième édition du 1-54, foire d’art contemporain africain, qui se déroule du 13 au 16 octobre 2022, à la Somerset House de Londres.

Pour sa participation à cette 10e édition de la foire londonienne, L’Atelier 21 expose des œuvres des artistes M’barek Bouhchichi et Hassan Hajjaj au Somerset House, stand W5, aile ouest. Ces deux artistes explorent les possibilités de la figuration, chacun selon un médium et un univers plastique différents.

Hassan Hajjaj, Hassan Hakmoun-Tirage métallique lambda, natte en plastique, cadre en bois et verre-136x106cm-2011

© Copyright : DR

Chacun possède une manière de se saisir du monde qui nous ouvre davantage les yeux et nous permet de le voir autrement.

En proposant d’exposer ces artistes, aux parcours divers, la galerie souhaite mettre en avant les nombreuses possibilités d’expression que revêt la nouvelle figuration sur la scène artistique africaine.

M'barek Bouhchichi-Indifférence 4-technique mixte sur Caoutchouc-44x46cm-2022

© Copyright : DR

Le corps constitue un thème aux ramifications multiples dans l’œuvre de M’barek Bouhchichi. Moulé, sculpté, dessiné, peint, il est mis en exergue à travers un kaléidoscope de signes, de fragments (presque votifs) et d’images qui donnent à voir une préoccupation majeure chez l’artiste: peindre des hommes et des femmes marocains à la peau noire.

L’art de Hassan Hajjaj incarne une constante ambivalence entre complexité et évidence. Il renseigne sur cette capacité de l’œuvre d’art à faire poindre de profondes interrogations sous les apparences les plus sereines et les plus jubilatoires.

Mettant à profit des accoutrements fantasques et des accessoires de provenances diverses, les portraits puisent leur originalité dans l’exploitation du kitsch et de l’usuel. Ce que l’on cesse de voir dans le décor du quotidien, l’artiste l’impose à nos yeux dans ses œuvres.

Dédiée à l’art contemporain d’Afrique et à sa diaspora, la 1-54 est une foire d’art internationale majeure dont les éditions annuelles se tiennent à Londres, New York, Marrakech et plus récemment à Paris. Engagée dans le dialogue et l’échange, la foire 1-54 permet de réunir des galeries de l'ensemble du continent africain, mais aussi du monde entier.

Evènement de référence, la foire 1-54 permet de braquer les projecteurs sur la scène artistique africaine. La galerie d’art L’Atelier 21 y participe cette

année pour faire valoir la contribution des artistes marocains dans la concrétisation d’une scène artistique africaine.