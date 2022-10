© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (photomontage)

VidéoLa cérémonie de signature du recueil poétique «Patch-Words: L'amour émoi» de Kaïsse Ben Yahia a eu lieu jeudi 27 octobre 2022 à l’emblématique Bayt Dakira à Essaouira. Cette œuvre de 162 pages rassemble plus de 150 poèmes.

Kaïsse Ben Yahia a présenté et signé son recueil poétique «Patch-Words: L’amour émoi», jeudi 27 octobre 2022 à l’emblématique Bayt Dakira à Essaouira.

Interrogé par Le360, ce patch-wordeur dit laisser couler ses émotions sur le papier comme le ferait un peintre, en nuançant les couleurs et les formes pour réaliser une toile en lettres. Ce qui donne un patch de mots subtils et fins, perçus selon les émotions et le ressenti de tout un chacun.

Chargés d’humanisme, les poèmes de Kaïsse Ben Yahia appellent à libérer l’amour en nous et à le laisser rythmer notre vie. A travers son écriture éruptive, il nous entraîne dans un monde de sincérité et de fidélité à toute épreuve.

Egalement musicien et chanteur, Kaïsse Ben Yahia souligne qu’il n’est pas une voix académique de la poésie. Cet ingénieur en chimie nucléaire et expert en communication rappelle en effet qu'il s'inscrit dans l’émotion.

Notons que la séance de signature de «Patch-Words: L’amour émoi» s'est tenue en marge du Festival des Andalousies Atlantiques, rendez-vous unique au monde où musulmans et juifs, mais pas seulement, se retrouvent pour chanter ensemble, s’écouter parler et débattre.