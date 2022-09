© Copyright : DR

L'humoriste franco-marocain Yassine Belatar se produit le 27 septembre à Casablanca et le 29 septembre à Rabat. L'artiste y présentera sa dernière création, «En marge» où il interroge son rapport à son africanité et à la mort.

Les fans de Yassine Belatar au Maroc peuvent se réjouir. Cet humoriste franco- marocain jouera son prochain spectacle et peut-être son dernier, En marge, en terre marocaine.

Deux dates à retenir: le 27 septembre au Studio des Arts vivants de Casablanca à 20 heures 30, à la salle Bahnini de Rabat le 29 septembre à 20 heures 30. L’occasion, plus que jamais, pour Yassine Belatar d’aller pour la première fois à la rencontre du public marocain avec un One man show hilarant. En marge a d’ailleurs obtenu la meilleure note pour un spectacle d’humour par les critiques français.

Ce spectacle sera-t-il le premier et le dernier spectacle de Yassine Belatar au Maroc? Celui qui est également animateur de talent et chroniqueur reconnu avait déclaré dans un média casablancais qu’il comptait mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année 2022, pour se consacrer davantage à ses affaires.

«Je suis en train de m’investir plus en profondeur au Maroc, plus particulièrement à Marrakech. Je ne suis pas quelqu’un qui s’engage à moitié, d’ailleurs les projets que je mène là-bas nécessitent que je sois constamment présent sur place durant les mois à venir», a-t-il déclaré à Challenge.

Mais avant de se retirer, peut-être momentanément des planches, En marge sera en tournée dans d’autres pays en Afrique.

Au centre de son spectacle, se case une remise en question et une interrogation sur le bien vivre ensemble. Un vivre-ensemble qui, selon Yassine Belatar, s’est fortement dégradé ces dernières années.

D’autres sujets sont abordés, comme son rapport à son africanité et son rapport à la mort, un thème qui le hante de plus en plus, depuis 2019, après qu'il ait perdu son meilleur ami dans un crash d’avion.

Une perte qui l’a énormément affecté, mais qui a aussi, en parallèle, provoqué une sorte de déclic. Profiter de l’instant présent sans se soucier du lendemain est devenu pour lui une sorte de credo, aujourd’hui profondément ancré telle une conviction profonde.

Les tickets sont en vente sur la plateforme de billleterie en ligne guichet.com. Deux tarifs sont proposés: 250 dirhams et 400 dirhams.