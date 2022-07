© Copyright : DR

L'humoriste franco-marocain Mustapha El Atrassi, qui a décidé de mettre fin à sa carrière, l'a annoncé publiquement au cours de la dernière représentation de son spectacle «Game over». A l'en croire, ce métier qui le passionne l'a littéralement «bousillé».

Fin de partie pour Mustapha El Atrassi. L'humoriste franco-marocain l'a dit lui-même devant son public, au cours de la dernière représentation de son spectacle Game Over. A la fin de son spectacle, l’artiste s’est adressé à la salle et a annoncé son retrait définitif de la scène.

«Je ne fais jamais ça d’habitude», puis il ajoute: «d’habitude je ne fais jamais ça, j’ai une règle, quand le spectacle est terminé, il est vraiment terminé. Mais là, c’est vraiment la dernière fois qu’on se voit, les frères. Il était temps pour moi de mettre un point à cette parenthèse», a-t-il déclaré devant les spectateurs, abasourdis. Le silence dans la salle a duré un bon moment.

Mustapha El Atrassi avait déjà évoqué son intention de mettre un terme à sa carrière. Il avait expliqué aux spectateurs les raisons qui motivaient sa décision.

Au cours de son annonce, qui a été filmée par un spectateur et ensuite partagée sur les réseaux sociaux, il a évoqué son état mental et les conséquences de son métier sur celui-ci.

L’humoriste, qui a aussi été l'un des chroniqueurs de Laurent Ruquier (On a tout essayé, On n’est pas couché, On n’a pas tout dit…) et de Thierry Ardisson (Salut les Terriens), fera définitivement ses adieux à la scène après cette tournée, qui prend fin ce dimanche 24 juillet 2022 à Montréal.

Connu pour son humour noir et caustique, Mustapha El Atrassi s’était révélé au public marocain dans l’émission «15 ans, 15 talents» sur 2M en 2004.

Par la suite, il a tenté quelques expériences à la télévision, avec R’bib entre autres, une sitcom réalisée par Saïd Naciri. Mais Mustapha El Atrassi a fait l'essentiel de sa carrière en France, où se trouve une bonne partie de son public.