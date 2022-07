"Arles exposition le OFF" abritera des projections organisées en partenariat avec "Les Rencontres de la Photographie de Marrakech".

© Copyright : DR

La chapelle de l’hôtel Jules César, à Arles, en France, abritera dès lundi des soirées de projections organisées par les Rencontres de la Photographie de Marrakech en partenariat avec Arles Exposition-le Off.

Les projections mettront ainsi à l’honneur la photographie marocaine, méconnue du public français, à travers une sélection d’une centaines d’œuvres de neuf artistes marocains contemporains.

Du 4 au 9 juillet, seront ainsi exposées les photographies d'Asmaa Akhannouch, Brahim Benkirane, Zakaria Aït Wakrim, Ilyass Baha, Misha Tazi, Myriem Himmich, Zineb Mezzour, Noureddine El Warari et Nadia Rabhi.

En parallèle de cette exposition, le 8 juillet, une table ronde réunira Myriem Himmich, photographe native de Meknès et spécialisée dans les portraits, Naïade Delapierre, artiste mêlant arts plastiques et danse, ainsi qu’Irish Brosch, artiste, photographe et réalisatrice connue pour l’image des femmes véhiculées dans son travail photographique.

Les Rencontres de la Photographie de Marrakech à Arles

Chapelle Hotel & Spa Jules César, à Arles, en France.

Du 4 au 9 juillet 2022

De 14h à 18 heures

Entrée gratuite