© Copyright : DR

Le tournage de «Gladiator 2» de Ridley Scott, prévu à Ouarzazate, risque d'être entièrement délocalisé à Malte. Les négociations avec les studios Atlas, entamées en novembre 2022 n'ont toujours pas abouti. Les détails.

Le tournage du péplum Gladiator 2 à Ouarzazate risque d’être délocalisé à Malte. C’est ce que nous confie, le cœur serré, Hicham Balafrej, de Dunes films, le producteur exécutif de ce film hollywoodien, réalisé par le britannique et grand connaisseur du Maroc Ridley Scott. Ce dernier y a d'ailleurs déjà tourné son film Kingdom of heaven.

Et il avait, à l'époque, décidé de faire une donation du plateau de tournage de ce film que son designer avait entièrement construit. Et c’est sur ce même plateau installé dans les studios Atlas de Ouarzazate que Ridley Scott a décidé de tourner Gladiator 2. Mais l’envers du décor, c’est que les studios Atlas ont demandé un montant de 1,5 million de dollars pour sa location pour une durée de cinq mois comprenant la préparation et le tournage à partir de ce mois de janvier 2023.

«Ce prix a été jugé colossal par Paramount Pictures à Hollywood, les producteurs de Gladiator 2», déclare notre interlocuteur qui précise que Paramount a proposé à la place un montant de 500 000 dollars, que les studios Atlas n’ont toujours pas accepté.

«Après une réunion avec le gouverneur de Ouarzazate, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le travail pouvait commencer à partir de ce lundi, sauf que nous n’avons pas eu vent de ce soi-disant accord, nous producteurs exécutifs… Et il faudrait également signer un contrat avec les studios, il n’y a rien de tout cela…», précise Hicham Balafrej.

Les négociations démarrées en novembre 2022 n’ont donc toujours pas abouti, sauf que le temps presse et les producteurs américains menacent de délocaliser tout le tournage déjà entamé, à Malte.

Sur 250 millions de dollars, seuls 32 millions de dollars seront investis au Maroc, à savoir 13% uniquement du budget du film. La cherté des prix de location des studios et aussi des hôtels de la ville y serait pour beaucoup.