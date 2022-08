© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Révélée grâce aux reprises (ou covers), Douaa Sghir se fraie son petit bonhomme de chemin dans le monde de la musique. Des titres en darija, un répertoire soul, un esprit combatif et un chemin prometteur. Rencontre avec cette artiste qui a la musique dans le sang.

Sept mois après la sortie de son dernier single Awtani, interprété en darija et en français, la chanteuse Douaa Sghir prépare de nouveaux projets.

Une chanson au style soul, entièrement en darija, histoire d’imposer le dialecte marocain dans le marché international de la musique. «Je pense que c’est le meilleur moyen de s’imposer. Même si je chante aussi en anglais et en français. Mais je tiens toujours à garder la darija», a-t-elle déclaré dans un entretien à bâtons rompus avec Le360.

Biberonnée à la musique, ayant une mère chanteuse et un oncle professeur de flûte, Douaa Sghir a la musique dans le sang. En plus de chanter, Douaa écrit les paroles de ses chansons. «J’ai toujours écrit des poèmes depuis toute petite et mes chansons je les ai d’abord écrites comme si j’écrivais dans un journal intime», confie l’artiste avant d’ajouter que pour ses prochains titres, elle compte bien faire appel à des auteurs compositeurs professionnels.

Douaa Sghir s’est fait connaître grâce aux reprises, aux covers. «La cover de L’horr, Hess Biya m’a propulsée aux devant de la scène. Cette reprise a eu beaucoup de succès et m’a vraiment encouragée à poursuivre ce chemin», explique-t-elle.

Pour financer ses chansons et ses clips, Douaa Sghir compte sur ses propres moyens. En effet, analyste financière, Douaa produit sa musique avec son salaire mensuel.