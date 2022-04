© Copyright : DR

«Les Animaux Fantastiques, Les secrets de Dumbledore» sort en salles, ce 13 avril 2022. Ce Spin-off, très attendu par les Potterheads sera projeté dans les cinémas Megarama du Maroc.

Cet opus très attendu par les fans de Harry Potter, ou Potterheads, débarque au Maroc. «Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore» sera à l’affiche du Megarama de Casablanca à partir du 13 avril 2022.

Le pitch? Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci partent alors pour une périlleuse mission durant laquelle ils rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald, de plus en plus nombreux. Mais avec des enjeux aussi importants, combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors?

Voici les horaires pendant Ramadan:

© Copyright : DR