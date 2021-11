© Copyright : DR

La décision de transférer le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) à Rabat a soulevé une vague de mécontentement et de colère sur les réseaux sociaux. Selon des sources contactées par Le360, il y a de fortes chances que le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, fasse machine arrière dans les prochains jours.

L’édition 2022 du Salon international de l’édition et du livre aura bien lieu. Voilà pour pour la bonne nouvelle. La mauvaise est que cette grand-messe du livre, qui se tient depuis sa création il y a 35 ans à Casablanca, est délocalisée à Rabat.

Cette information, annoncée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mehdi Bensaïd, lors de la présentation du budget sectoriel en commission au Parlement hier jeudi 4 novembre 2021, a fait des remous sur les réseaux sociaux. Les internautes ont exprimé leur mécontentement et ont dénoncé une décision dénuée de sens.

Pourtant, le ministre avait bien souligné que cette délocalisation était exceptionnelle, à cause de la crise sanitaire. En effet, le lieu qui d’habitude abrite le SIEL accueille l’hôpital de campagne destiné aux malades atteints du Covid-19. «Ce n’était pas possible de l’organiser dans un autre endroit, pour la simple raison qu’il y en a pas, et c’est pour cela que l’option de transfert à Rabat a été envisagée et évoquée», explique une source du ministère de la Culture pour Le360.

L’éditeur Abdelkader Retnani souligne pour sa part que cette annonce d’organiser le SIEL à Rabat en a surpris plus d’un et qu’il a reçu plusieurs coups de fils de ses confrères éditeurs étrangers qui ont fait part de leur stupeur. «Ce salon ne peut pas du tout être organisé à Rabat, même exceptionnellement, et c’est ce que nous comptons expliquer au ministre lors d’une rencontre prévue avec lui dans quelques jours ».

De plus, Abdelkader Retnani signale qu’il serait impossible d’organiser l’édition 2022 en février, le délai étant trop court.