Plusieurs artistes de la scène urbaine marocaine signent leur retour en 2022. C'est le cas de Barry, de son vrai nom Mohammed Bahri, qui est en pleine préparation d'un nouvel album, sept ans après son dernier opus sorti en 2015.

L'année 2022 semble bien être celle du retour des artistes sur la scène musicale. Ainsi, après l'annonce du concert des Hoba Hoba Spirit en mars prochain, c'est au tour de Mohammed Bahri, alias Barry, de faire part de ses projets pour cette année. Sept ans après la sortie de son dernier album en 2015, le musicien Barry est-il en pleine préparation de son nouvel opus.

Dans une déclaration pour Le360, cet artiste, qui fait partie des pionniers de la scène urbaine marocaine, dévoile qu’il est en pleine phase d’arrangement et que le mixage se fait en collaboration avec des artistes en Grande-Bretagne.

«Je suis très occupé en ce moment avec le mixage des morceaux en préparation de cet album, produit avec mes fonds propres», déclare cet artiste casablancais habitant le célèbre quartier de Hay Mohammadi.

Il s’agit d’un album de neuf titres au total et qui est écrit, composé et interprété par Barry himself. La sortie, sur internet via la chaîne YouTube de l’artiste, est programmée pour fin avril, début mai. Entre-temps, deux singles, accompagnés de deux clips vidéos, seront diffusés tout juste avant la sortie de l'album.