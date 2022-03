Mehdi Qotbi, président de la FNM, accompagné de Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, et de Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée Mohammed VI et des collections, lors de l'inauguration du musée Dar Jamaï à Meknès, lundi 21 mars 2022.

© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Après plusieurs mois de travaux de restauration, le musée Dar Jamaï à Meknès a rouvert ses portes, ce lundi 21 mars 2022. Ce monument emblématique de la ville ismaélite, situé à quelques pas de la médina, sur la place El Hédim, est désormais dédié à la musique marocaine et se caractérise par sa diversité et sa pluralité.

Le musée Dar Jamaï à Meknès rouvre ses portes. Il est désormais dédié à la musique marocaine. L'inauguration officielle de sa riche collection a été organisée ce lundi 21 mars, en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, de Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et de Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée Mohammed VI et des collections, entre autres.

Dans une déclaration à la presse, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, a indiqué que ce musée, doté des meilleurs équipements internationaux, fait la fierté du pays et rend hommage aux musiques qui ont bercé la jeunesse des Marocains.

Par sa scénographie, ce lieu vise à mieux appréhender l’importance de ces formes expressives, riches et variées, intégrant les spécificités culturelles nationales.

De son côté, Safae Akili, conservatrice adjointe du musée Dar Jamaï, a souligné que ce musée national de la musique met en valeur le patrimoine musical marocain, tout en rappelant que cet endroit est à l’origine une résidence privée construite en 1882. De type hispano-mauresque, ce majestueux palais constitue un spécimen des demeures des familles du makhzen de la fin du XIXe siècle.

L’exposition offre une grande variété de thèmes autour des instruments, des répertoires musicaux, du rôle de la musique dans la vie, de l’apport des migrations... Plus d’une centaine d’instruments, classifiés selon des catégories propres à chacun d’entre eux (aérophone, cordophone, membranophone et idiophone) seront à découvrir à travers un voyage sensoriel.

En plus d’un espace didactique dédié aux ateliers de fabrication des instruments musicaux, le parcours se déploie dès l’entrée du musée et sur deux niveaux. L’exposition se poursuit avec les instruments de percussion qui regroupent entre autres, la musique hyayna, les instruments phares de la musique hassanie, un espace de projections qui permet une immersion totale dans la musique et la danse ahwach, entre autres.

Trois représentations dédiées chacune à un ensemble musical de confréries hmadcha, gnaoua et issawa, sont également mises en avant ainsi qu’un espace consacré à la musique d’Ahl Touat, un film sur l’art de l’aïta… A l’étage, un espace attribué à la thématique de la musique «Al Ala» ou savante, forme tout un chapitre dans ce musée.

Les trois salles adjacentes accueillent des instruments de la musique andalouse, melhoun, hharnati et judéo-marocaine. Et ce, en plus d’un espace consacré à la musique amazighe avec des bornes tactiles et des bancs d’écoute, ce qui offre aux visiteurs un environnement multi-sensoriel et communicationnel pour une meilleure diffusion des connaissances.