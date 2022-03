© Copyright : DR

L'exposition «les secrets de la broderie marocaine», organisée par la Fondation nationale des Musées se poursuit jusqu'au 8 juin 2022 au Musée national du tissage et du tapis-Dar Si Saïd de Marrakech.

Le Musée National du Tissage et du Tapis-Dar Si Saïd de Marrakech abrite jusqu’au 8 juin une exposition évènement sur «les secrets de la broderie marocaine». L’évènement sera officiellement inaugurée ce jeudi 17 mars.

Plus communément appelée Tarz, la broderie est un art ancestral et citadin par excellence, que l'on retrouve dans les tous les foyers du Royaume.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées et ouverte au public le 8 mars 2022, l'exposition met en lumière la contribution de cette pratique exclusivement réalisée par des femmes tisserandes qui perpétuent cet art depuis des siècles.

Leur travail conduit le spectateur aux quatre coins du pays, de Fès et Meknès, à Chefchaouen et Tétouan, en passant par Rabat, Salé et Azemmour, à la découverte des secrets de la broderie marocaine, ses richesses et ses ornements qui se déclinent à l'infini.