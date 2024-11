Le Maroc au Salon international du livre de Sharjah, aux Émirats arabes unis

Sous le thème «Le Maroc des cultures à Sharjah du livre», le pavillon marocain propose un programme riche de 107 événements, réunissant une centaine d’écrivains, d’auteurs et d’éditeurs, et composé de conférences scientifiques, d’expositions artistiques, de pièces de théâtre, de tables rondes et d’ateliers pour enfants, offrant aux visiteurs l’opportunité de s’immerger dans le patrimoine marocain.

Parmi les temps forts du pavillon marocain, une conférence scientifique a porté sur la spécificité de l’identité marocaine, forgée par une histoire riche et un patrimoine pluriel. En présence de chercheurs et universitaires marocains, les intervenants ont exploré les multiples facettes de l’identité du Royaume, façonnée notamment par son emplacement géographique entre la Méditerranée et l’Atlantique.

L’identité marocaine au cœur des discussions

La sociologue Rahma Bourqia a souligné que cette identité reflète les interactions du Maroc avec son environnement géographique et sociétal. «La personnalité marocaine est un miroir d’appartenances multiples, enrichies par une ouverture constante sur le monde», a-t-elle expliqué, rappelant que la constitution marocaine met en lumière les différents affluents qui l’ont façonnée, qu’ils soient arabo-islamiques, amazighs, saharo-hassanis, africains, hébraïques ou méditerranéens.

L’historien Jamaâ Baida a quant à lui évoqué la continuité historique de ces valeurs culturelles, ancrées dans des coutumes et traditions auxquelles les Marocains demeurent attachés, mettant en exergue l’héritage culturel marocain, riche de plusieurs siècles, et la manière dont il continue d’influencer le mode de vie et les valeurs de la société.

Enfin, Abdelilah Benarafa, directeur général adjoint de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), a noté que l’identité marocaine témoigne également des échanges historiques et scientifiques avec le reste du monde, affirmant que celle-ci s’est érigée au fil du temps en « ambassadeur », renforçant les liens culturels et intellectuels avec d’autres nations.

Une programmation culturelle immersive

Outre les conférences et tables rondes, le pavillon marocain propose des découvertes culinaires avec des séances consacrées aux saveurs de la cuisine marocaine, ainsi que des ateliers artistiques pour tous les âges. Environ 4.000 titres issus de 25 maisons d’édition marocaines sont également exposés, composant un panorama de la production littéraire marocaine.

La participation du Maroc au Salon international du livre de Sharjah, qui se poursuit jusqu’au 12 novembre, s’inscrit dans une démarche de renforcement des liens culturels et intellectuels avec le monde arabe et reflète l’engagement du Royaume à promouvoir le dialogue interculturel et une meilleure compréhension de son héritage multiple.