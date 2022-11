© Copyright : DR

«La Marchandise», long-métrage de Mohamed Nesrate, est projeté dans les salles de cinéma à partir du mercredi 23 novembre 2022. Un film avec à l'affiche Adil Abatourab, Driss Roukhe, Kamal Kadimi et Abdessamad Miftah El Kheir pour ne citer que ceux-là.

Le film La Marchandise de Mohamed Nesrate est dans les salles de cinéma à partir de ce mercredi 23 novembre. Avec à l’affiche une brochette de comédiens célèbres du calibre de Kamal Kadimi, Adil Abatourab, Driss Roukh, Fatima Zahra Lahrech, Abdessamad Miftah El Kheir et Hassan Ben Bdida, le film a remporté le prix de la production durant la dernière édition du Festival national du film de Tanger qui s’est déroulée en septembre dernier.

La Marchandise a également été projeté en compétition officielle du 38e Festival du film d’Alexandrie qui s'est tenu du 5 au 10 octobre.

Fuir une souffrance pour en rejoindre une autre. Tel est est le cœur de l’histoire de ce film qui met en lumière les souffrances d'un groupe de migrants d'Afrique subsaharienne. Chacun est armé d’espoir pour tenter d'atteindre, clandestinement, l'autre côté de la Méditerranée, dans le but d’améliorer sa situation sociale et de pouvoir assurer de meilleures conditions de vie à sa famille. Toutefois, chaque parcours est semé d’embûches et tous doivent faire face à la cupidité des trafiquants d'êtres humains...

Le réalisateur, Mohamed Nesrate, déclare dans la note d’intention du film que «La Marchandise aborde la question de la migration clandestine, un phénomène mondial dont la spécificité varie d'un pays à l'autre, qu'elle se déroule à travers le désert, la mer et les couloirs frontaliers. L'objectif principal des migrants clandestins est de changer leur vie, leur situation sociale, économique pour échapper à la misère».

Le choix de réaliser un film sur le sujet de la migration clandestine relève d’une importance cruciale pour le réalisateur du film. C’est une question d'actualité.