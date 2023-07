Le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui titré Baron de Belgique

Le chorégraphe de renommée mondiale Sidi Larbi Cherkaoui, Belge d’origine marocaine, a reçu, le jeudi 20 juillet,le titre de Baron de Belgique des mains du roi Philippe de Belgique, aux côtés de neuf autre personnes. Une consécration pour l’artiste à la carrière particulièrement riche, qui compte, outre ses propres spectacles, des collaborations avec plusieurs stars de la musique, dont la chanteuse américaine Beyoncé.

Né à Anvers en 1976 d’un père marocain et d’une mère belge, Sidi Larbi Cherkaoui commence la danse vers l’âge de 15 ans. Il suit sa formation de danse contemporaine aux PARTS (Performing Arts Research and Training Studios), une école bruxelloise fondée par la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker.

Il a débuté comme chorégraphe en 1999 dans «Anonymous Society», une comédie musicale contemporaine d’Andrew Wale. Depuis lors, il a signé plus de 50 chorégraphies, qui lui ont valu une série de prix parmi lesquels deux Oliviers Awards, trois titres de meilleur chorégraphe de l’année donnés par le magazine spécialisé Tanz (2008, 2011, 2017) et le Kairos Prize pour sa vision artistique et sa recherche d’un dialogue culturel (2009).

Très apprécié par la critique internationale, notamment européenne, Sidi Larbi Cherkaoui a travaillé avec les plus grandes compagnies et les plus grands théâtres, dont le Grand Théâtre de Genève ou les Ballets de Monte-Carlo, qui lui commandent régulièrement des chorégraphies.

Par son ouverture à toutes les formes d’art scénique, le répertoire de Cherkaoui est fortement personnel, théâtral et éclectique, avec par exemple l’utilisation fréquente du plain-chant avec son complice Damien Jalet.

Les créations de Cherkaoui sont presque toujours en relation avec l’exploration de l’identité qu’elle soit culturelle, religieuse, ethnique ou sexuelle. De même, pour certaines chorégraphies, dont «Ook», il travaille avec des danseurs et des comédiens handicapés psychiques et mentaux issus du Theater Stap. Le comédien trisomique Marc Wagemans intègre ensuite sa troupe10. Une autre constante de Cherkaoui est l’humour, utilisé dans les mots, les gestes, et la musique.