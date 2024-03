Le chanteur Abdou Cherif nous a quittés

Abdou Cherif est décédé dans l’après-midi de ce vendredi 8 mars à Casablanca, des suites d’une crise cardiaque. Victime d’un malaise soudain au matin, à quelques heures de son concert au Megarama de Casablanca, l’artiste âgé de 52 ans a été transféré d’urgence dans une clinique privée de la métropole, où il a rendu l’âme.

Abdou Cherif appartient à une famille de musiciens et de compositeurs. Son oncle Abdelwahab Agoumi est l’un des pionniers de la chanson classique marocaine et l’un des disciples de Mahmoud Saadi, membre fondateur des groupes légendaires Nass El Ghiwane et Jil Jilala.

Le défunt avait commencé sa carrière en 1992. Son interprétation avec brio, à l’Opéra du Caire, de tout le répertoire classique du chanteur égyptien Abdel Halim Hafez, surnommé le Rossignol brun, est notamment restée dans les annales.