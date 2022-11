© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Au deuxième jour du Festival International du Film de Marrakech, hier, samedi 12 novembre 2022, le cinéaste américain James Gray a reçu l'Etoile d'Or de Marrakech, qui le récompense pour l'ensemble de sa riche et éclectique carrière. C'est en faisant preuve d'un certain humour noir, légèrement sarcastique, qu'il a réagi à cet hommage.

Après la star de Bollywood Ranveer Singh, cela a été au tour de James Gray, le réalisateur d'Armageddon Time de recevoir son Etoile d’Or en guise d’hommage, hier, samedi 12 novembre 2022, au deuxième jour de la 19e édition du FIFM.

Découvert par le grand public dans les années 90 avec un premier film, Little Odessa, qu’il a réalisé à l’âge de 25 ans, James Gray s’est tout de suite imposé comme un cinéaste incontournable, parmi les plus doués de sa génération. Auteur de plusieurs films, comme TheYards, La Nuit nous appartient et Two Lovers, il a su se faire une place à part, à la frontière du cinéma indépendant et des imposants studios d'Hollywood.

Cinéphile érudit, héritier brillant d'un nouvel Hollywood, James Gray est l’auteur d’une œuvre naturaliste et intimiste, traversée par les relations filiales et amoureuses, des personnages d’outsiders et des choix existentiels.

Sur la scène de la Salle des Ministres du Palais des congrès, à Marrakech, où a eu lieu l'hommage consacré à l'ensemble de sa brillante carrière, James Gray a fait preuve d'un certain sens de l'autodérision et a lancé: «je vais essayer de lire ce mot, je suis devenu vieux». Le réalisateur new-yorkais, connu pour son cinéma noir, a répété cette petite pique, interrogé par la suite par Le360: «recevoir un hommage veut dire pour moi que je suis devenu vieux».

Après cette cérémonie au Palais des congrès, James Gray s’est rendu place Jamâa El Fna, à la rencontre du public marocain. Son film Astra (2019), y a été projeté.

Dans les tous prochains jours, le FIFM rendra encore hommage à deux autres personnalités, en reconnaissance de leur brillante carrière.

L’actrice écossaise Tilda Swinton, et la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid recevront ainsi à leur tour l'Etoile d’Or.