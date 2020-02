© Copyright : DR

L'édition 2020 du festival Jazzablanca aura lieu du 11 au 14 juin prochain. Pour la cinquième année consécutive, les organisateurs lancent un appel à candidatures dédié à la jeune scène musicale.

L'édition 2020 du festival Jazzablanca aura lieu du 11 au 14 juin prochain. La saison estivale sera donc ouverte avec ce festival au concept unique, fidèle aux live bands, aux découvertes musicales et aux échanges culturels.

Jazzablanca réitère pour la cinquième année son appel à candidatures destiné aux artistes marocains ou résidents au Maroc.

"Le festival poursuit sa démarche de promotion, de diffusion et de mise en valeur des artistes émergents de la scène marocaine", précisent les organisateurs.

En 2019, Jazzablanca a réuni près de 79.000 festivaliers et a proposé plus de 58 concerts aux rythmes du jazz, de la soul, du funk, du groove, du rock et des musiques électroniques.