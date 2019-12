© Copyright : DR

La place Jemaâ El Fna à Marrakech s'apprête à accueillir une nouvelle édition du concert à succès de Gims, "Stars in the place". Ce sera dimanche 29 décembre. Voici les artistes qui vont se succéder sur scène.

"Stars in the place" fait son retour à Marrakech. Ce concert, gratuit, en est à sa troisième édition et donne rendez-vous cette année à ses fans, le dimanche 29 décembre, sur la place Jamaâ El Fna à Marrakech.

«Stars in the place» est un concept porté par Gims, qui invite ses amis artistes à venir se produire gracieusement, dans le but de partager leur passion pour le Maroc et pour Marrakech.

Gims sera entouré, dimanche prochain, de Dadju, Lartiste, Aminux, L7or et Mohamed Ramadan pour offrir au grand public une soirée haute en couleurs et riche en émotions.