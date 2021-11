© Copyright : MAP

Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn, soutient et parraine le projet de création d’un institut de musique orientale à Asilah. Le Bahrein Institute of Oriental Music sera installé dans l’ancienne médina, à Tama Guilana.

Le rôle de cet espace sera de réhabiliter les jeunes musiciens de la ville d'Asilah, ainsi que ceux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, en reconnaissance des liens fraternels distingués existant entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Bahreïn, confirme une source informée, interrogée par Le360.

La création du nouvel et unique institut des musiques orientales, vient confirmer les relations de coopération et de solidarité qui existent entre les deux pays émergents, dans divers domaines. C’est aussi, d’après nos sources, un hommage aux efforts déployés par les institutions culturels officielles et civils.

La Fondation du forum d'Asilah et l'Autorité de Bahreïn pour la Culture et les Antiquités de Bahreïn se verront confier la gestion de ce nouvel institut, qui se spécialisera dans l'enseignement des règles de la musique en général et de la musique orientale en particulier, y compris les origines et le développement de cette musique orientale dans le monde arabe et au Maroc.

La supervision de la pose de la première pierre de ce projet bahreïni-marocain pionnier dans la ville d'Asilah, aura lieu mardi prochain en présence de Nabil Yaqoub Al-Hamar, conseiller du Roi de Bahreïn pour les affaires médiatiques et ancien ministre de l'Information, et Mohammed Benaïssa, secrétaire général de la fondation du Forum d’Assilah et ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.