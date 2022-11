Hossein Tallal, théâtralité d'une vie: un hommage de la Fondation Alliances

L'exposition, «Théâtralité d’une vie», en hommage à Hossein Tallal se poursuivra jusqu'au 20 juillet 2023 à l'espace culturel de la Fondation Alliances à Casablanca.

VidéoLa Fondation Alliances rend hommage à l'artiste-peintre Hossein Tallal, décédé en février 2022. L'exposition, «Théâtralité d’une vie», qui se poursuivra jusqu'au 20 juillet 2023 à Casablanca, traverse différentes périodes de son parcours artistique et présente, via plus de vingt toiles et dessins, les séries les plus emblématiques de sa carrière.

L’espace culturel de la Fondation Alliances à Casablanca abrite l’exposition «Théâtralité d’une vie, hommage à Hossein Tallal», jusqu’au 20 juillet 2023. Un hommage à Hossein Tallal, décédé en février 2022 et aux artistes de sa galerie Alif Ba. Pour l’inauguration de cet espace qu’il a ouvert avec sa mère, Chaïbia, en 1982, une vingtaine d’artistes comme Malika Agueznay, Farid Belkahia, Fouad Bellamine, Abdelhay Mellakh, Abdelatif Zine y avaient exposé leurs œuvres. C’est de sa rencontre et de son amitié avec plusieurs artistes marocains que veut aussi témoigner cette exposition-hommage. «Hossein Tallal a marqué la scène culturelle de Casablanca des années 70. Cette exposition est construite principalement à partir de la collection de la Fondation Alliances. L’exposition traverse plusieurs périodes à travers une vingtaine de toiles et dessins des séries les plus emblématiques de sa carrière tels que ses portraits imaginaires et ses artistes voyageurs», a expliqué Mouna Hassani, commissaire d’exposition, interrogée par Le360. L’artiste peintre Abdelhay Mellakh confie que Tallal était généreux, tout comme sa mère Chaïbia. «Il n’a pas changé. Il est resté fidèle à sa générosité et à sa sincérité. Il a toujours essayé de rendre les gens heureux…». Casablanca: les émouvantes funérailles, ce lundi 21 février 2022, de l'artiste peintre Hossein Tallal «Tallal était en effet un artiste singulier, hors du commun, dont les réalisations à la figuration libre détonnaient dans le paysage pictural marocain moderne. Il nous a laissé une œuvre étonnante et sensible; libre dans le trait et le geste, tracés noirs francs et économes. Libre dans ses sujets également, en grande partie des portraits tout droit issus de son imagination», mentionne le texte de présentation de l’exposition. L'exposition sera accompagnée d’une programmation culturelle, avec, à la clef, des visites guidées, des rencontres artistiques et des tables rondes.

Par Qods Chabaa et Adil Gadrouz