Les obsèques de l'artiste peintre Hossein Tallal, décédé le samedi 19 février 2022, à l'âge de 80 ans, ont eu lieu ce lundi 21 février au cimetière Achouhada, à Casablanca, en présence de plusieurs figures emblématiques de la scène artistique marocaine. Retour sur images.

La dépouille de feu Hossein Tallal, artiste-peintre de renom et fils de l'une des figures de proue de la peinture marocaine à savoir feue Chaïbia (Tallal), a été inhumée après les prières d'Ad-Dohr et de l'absent, dans une atmosphère de forte émotion, de tristesse et de deuil.

Les obsèques de ce grand artiste se sont déroulées en présence de membres de sa famille et de ses amis, mais également de figures du monde de l’art et de personnalités publiques.

«La mort de l’artiste peintre Hossein Tallal a laissé et laissera à jamais un grand vide dans nos cœurs, et dans celui des Marocains. Hossein était une figure emblématique des arts plastiques. A travers sa longue expérience, il nous a fait gouter la vie en nous apprenant l’art de vivre», a indiqué l’artiste peintre Abdelhay Elmalakh dans une déclaration pour Le360.

Et d’ajouter: «cet artiste a participé à la création du mouvement marocain dans le domaine des arts plastiques. Après avoir organisé plusieurs expositions pour présenter ses œuvres et celles de sa mère feue Chaïbia Tallal, aujourd’hui il repose en paix auprès d’elle au cimetière Achouhada».

Pour sa part, l’artiste peintre, Abdelkbir Rabi a déclaré que «Hossein Tallal est le doyen des artistes marocains. Il constituait à lui seul une mémoire infinie de savoir-faire et de connaissances cumulées à travers les innombrables rencontres nationales et internationales, qu’il a faites pendant son vécu. Son nom figure aujourd’hui parmi les fondateurs des arts plastiques au Maroc. Que son âme repose en paix».

A l’image des autres artistes marocains, Amina Benbouchta, artiste formée au Canada et en France, a également partagé sa grande tristesse suite à cette douloureuse nouvelle. «La scène marocaine a perdu un des pionniers du domaine des arts plastiques. Hossein Tallal était un dandy, un esthète, un collectionneur. C’est quelqu’un qui m’a accompagné dans mon travail depuis le début. C’est une des figures importantes de l’histoire de l’art, son personnage, sa personnalité, sa gentillesse vont beaucoup nous manquer», a-t-elle déploré.

Né en 1942 à Chtouka (province d'El Jadida), Hossein Talal a participé à de nombreuses expositions à travers le monde. Depuis 1967, il a notamment exposé à la galerie la Roue dans la capitale française ou encore au Salon de mai au musée d’Arts moderne de Paris en 1974. Et il compte à son actif plusieurs expositions dans d'autres pays, notamment en Espagne, au Danemark, en Amérique ou encore en Egypte. Et bien sûr au Maroc.

Le regretté est considéré comme l'un des plus grands artistes plasticiens marocains comme en témoignent de nombreuses études et articles critiques qui traitent de son expérience artistique et célèbrent son parcours comme «l'un des symboles de l'art marocain contemporain».