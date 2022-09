© Copyright : DR

Hesham Selim, célèbre et très charismatique acteur égyptien, est décédé ce jeudi 22 septembre, des suites d’un cancer. Il avait 64 ans.

C'est à l’aube de ce jeudi 22 septembre 2022 que l'acteur égyptien Hesham Selim est décédé. Le beau-frère de la célèbre actrice égyptienne Yousra, est mort des suites d’un cancer qu’il avait récemment annoncé aux médias.

Diplômé de l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Caire en 1981, le défunt avait aussi suivi, en auditeur libre, des études à la Royal Academy de Londres. De retour au Caire, il se tourne vers le théâtre, après une pause de plusieurs années.

Grande figure du cinéma et de la télévision d'Egypte, Hesham Selim fait partie de ces artistes qui ont débuté leur carrière dès leur enfance. En 1972, alors qu'il était âgé de 14 ans, il avait joué dans Embratoriat meem, où il avait donné la réplique à Faten Hamama et Ahmed Mazhar.

La fin des années 80 et les années 90 avaient été très prolifiques pour cet acteur, qui avait enchaîné plusieurs rôles, dans les séries Al Raya Al Bayda, Layali Al Helmeya, Arabesque, Hawanim Garden City ou encore Rencontre sur les ondes.

Sa prestance et son charisme jouèrent en sa faveur et lui permirent de se faire une place dans le cinéma et la télévision en Egypte.

Hesham Selim sera inhumé ce jeudi 22 septembre 2022 au Caire, la ville où il est né il y a 64 ans.