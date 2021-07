© Copyright : DR

Six ans après le lancement des travaux du Grand Théâtre de Casablanca, la mairie de la ville vient enfin d’attribuer le contrat d’exploitation des installations de ce haut lieu culturel.

C’est à Thaïs, filiale de Ténor Group, spécialisée dans la gestion immobilière, et plus précisément l’Asset, Property, Facility et Project Management, que revient l’exploitation des installations du Grand Théâtre de Casablanca.

En effet, Thaïs a remporté le marché avec l’offre la moins disante (7,75 MDH) face aux entreprises Ventec (10,1MDH) et FPM (8,9 MDH), suite à l’appel d’offres lancé par la municipalité de Casablanca relatif aux services d'entretien et à l'exploitation des installations du Grand Théâtre de Casablanca, avec pour date limite de dépôt des candidatures le 22 juin 2021.

Rachid Andaloussi, architecte d’exécution du Grand Théâtre de Casablanca, explique, interrogé par Le360 être «sûr que c’est un bon choix» mais aurait toutefois espéré que «la gestion culturelle du lieu, de sa programmation, soit confiée au même prestataire que celui qui sera en charge du Grand Théâtre national de Rabat». En effet, une coordination culturelle entre ces deux hauts lieux de la culture est plus que souhaitable pour leur pérennité et afin de garantir une programmation de qualité aux deux villes marocaines.

Pour rappel, c'est l'entreprise française Fimalac Entertainement qui accompagnera Casa Events & Animation dans la gestion du Grand Théâtre de Casablanca, tandis que la société «Bouregreg Cultures», nouvelle filiale de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg, se verra confier la gestion et l’exploitation de ce théâtre.

Le Grand Théâtre de Casablanca, dont la réalisation a nécessité un budget d’ 1,5 milliard de dirhams, dispose d’une salle de spectacles d’une capacité de 1800 places, d’une salle de théâtre de 600 places et d’une salle dite des musiques actuelles comprenant 300 places, sans compter l’esplanade extérieure qui accueillera des concerts et pouvant accueillir jusqu’à 35.000 personnes.