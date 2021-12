© Copyright : Le360 (photomontage)

Après «Redemption Day», premier film maroco-américain tourné par Hicham Hajji, le réalisateur marocain nous revient avec un second long métrage co-produit cette fois-ci avec DJ Black Coffee, star de l’Electronic dance music (EDM).

Après avoir fait briller le cinéma marocain aux Etats-Unis avec un premier long-métrage tourné au Maroc, Redemption Day, à l’affiche duquel figurait Andy Garcia, Gary Dourdan, Serinda Swan et Ernie Hudson, Hicham Hajji s’attaque à un nouveau projet cinématographique de taille.

Pour son second long-métrage, Hicham Hajji fait cette fois-ci équipe avec le Sud-Africain Nkosinathi Maphumulo, alias DJ Black Coffee, célébrité de la musique électronique.



DJ Back Coffee, qui a collaboré avec beaucoup de grands noms de la musique tels que Drake, Pharrell Williams, Usher ou encore David Guetta, enfilera pour l’occasion la casquette de producteur exécutif de ce long-métrage.



Au magazine américain Deadline, Hicham Hajji explique que le film sera «une comédie se déroulant dans le monde de la musique électronique» et qu’il poursuit l’objectif de faire valoir les minorités qui composent ce milieu et de faire découvrir cette musique de niche au monde.

God is a DJ racontera ainsi le parcours d’un jeune homme de confession juive et d’un imam marocain qui s'associent pour former un duo de DJ improbable et affronter ensemble le circuit des clubs d'EDM.

Après avoir fondé la société de production H Films au Maroc puis à Los Angeles en 2008, Hicham Hajji poursuit avec ce nouveau projet d’envergure sa mission initiale consistant à «aider les cinéastes et producteurs étrangers à apporter des projets au Maroc et à combler le fossé entre l'Afrique et Hollywood», explique le magazine Deadline.

Son premier opus, Redemption Day, a reçu deux prix au festival du film indépendant de Montréal le 5 novembre, celui de meilleur second rôle pour Andy Garcia et de meilleur thriller pour le film, et sortira en salles au Maroc à partir du 15 décembre 2021, un an après sa sortie aux Etats-Unis.