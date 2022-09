© Copyright : DR

C’est en famille que Gad Elmaleh signe son retour au cinéma en tant qu’acteur et réalisateur. Avec «Reste un peu», l’humoriste marocain livre au grand public un film très personnel.

Après le succès rencontré par son premier film, Coco, il y a treize ans, Gad Elmaleh renoue avec la réalisation en signant un nouveau film, Reste un peu, dans lequel il interprète son propre rôle.

Le film, dans lequel les parents et la sœur de Gad Elmaleh interprètent eux aussi leurs propres rôles, et qui sortira en salles le 16 novembre prochain, raconte en partie l’histoire de l’humoriste casablancais dans un genre mêlant fiction et réalité.

«Après trois années à vivre l'American dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie», annonce le pitch officiel du film au casting duquel figure également l'acteur et ami de Gad Elmaleh, Roschy Zem.

Comédie aux accents graves, ce long-métrage traite, entre autres sujets, d’identité, de religion et de famille… Des thèmes chers à Gad Elmaleh qui transparaissent tant dans ses spectacles que ses interviews.