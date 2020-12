© Copyright : DR

La douzième édition du festival international du film documentaire (FIDADOC) prend ses quartiers sur le web à partir de ce lundi 14 décembre. Les 12 films de la sélection seront projetés exclusivement sur la plateforme du festival pour une édition 100% digitale.

Le festival international du film documentaire d’Agadir, dans son édition 2020, démarre ce lundi 14 décembre. Cette édition, état d’urgence sanitaire oblige, se déroulera, une fois n’est pas coutume, sur internet. Les fans de cet évènement créé par la défunte Nezha Drissi et aujourd’hui présidé par Hicham Falah, auront droit à des projections 2.0 en se connectant sur la plateforme: www.fidadoc2020.online.

La sélection officielle de cette 12ème édition donne à voir 12 films : 8 longs métrages et 4 courts métrages représentant 16 pays de production. «Fidèle à sa devise» le cinéma partout, le cinéma pour tous, le FIDADOC proposera chaque jour entre 3 et 4 films accessibles gratuitement», précise un communiqué des organisateurs.

La programmation de cette édition 2020 est répartie en 5 sections et «Made in Agadir» fait partie des catégories phares de cette sélection. Cette rubrique regroupe deux films: «Mères» de Myriam Bakir, produit en 2020 et «Dar Taliba» d’Edouard Mills Affif.



MÈRES

Myriam Bakir



Synopsis

Au Maroc, l’article 490 du code pénal condamne les mères célibataires à de la prison ferme. La société, quant à elle, les fustige comme des parias. Pour les défendre, Mahjouba Edbouche a fondé l’association Oum El Banine (Mère des enfants) qui accueille les femmes enceintes non mariées. Dans ce lieu qui les protège, la réalisatrice nous entraîne dans leur quotidien et nous montre leur parcours, de leur arrivée à l’association jusqu’à la naissance d’un enfant et parfois jusqu’à la réconciliation avec leur famille.



Jours de projection

Mardi 15 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

DAR TALIBA

Edouard Mills Affif

Synopsis

"Dar Taliba" signifie littéralement «La maison de l’étudiante». Dans le pensionnat d’Amskroud – petite bourgade marocaine proche d’Agadir – il n’y a pas d’alternative, on doit REUSSIR ses études. "Celles qui ne réussissent pas sont une honte pour nous!", assène la directrice Fatima Zohra El Hajji aux 150 adolescentes qu’elle est allée "recruter" dans les villages alentour. Avant chaque rentrée scolaire elle arpente la campagne pour convaincre les parents que leurs filles auront une meilleure vie si elles vont à l'école.

Pour ces jeunes filles, Dar Taliba est un bol d’oxygène, où il leur est permis de rêver qu’un autre destin est possible.



Jours de projection

Mardi 15 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020