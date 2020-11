© Copyright : DR

La programmation de la douzième édition du Festival international d'art documentaire (Fidadoc) d'Agadir, prévue du 14 au 19 décembre prochains sera annoncée le 1er décembre. En attendant, les organisateurs ont dévoilé comment, en cette crise sanitaire, se tiendra cette manifestation.

En pleine pandémie du Covid-19, et faute de pouvoir tenir leur évènement comme prévu, plusieurs organisateurs marocains de manifestations culturelles ont opté pour le digital. C’est aussi le cas, à Agadir, du Fidadoc, rendez-vous annuel phare pour la ville d'Agadir.

La douzième édition, prévue du 14 au 19 décembre prochains, aura donc lieu en ligne, sur les comptes du festival sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site de ce festival, qui avait été créé par Nouzha Drissi, elle-même réalisatrice, et qui est décédée en décembre 2011 dans un acccident de la circulation à Casablanca.

«Désireux d’assurer la continuité et la visibilité de ce festival auprès des passionnés de documentaires et des passionnés qui soutiennent son action avec fidélité, l’équipe du Fidadoc a conçu une édition digitale», déclare Hicham Falah, le directeur du festival, dans un communiqué, qui annonce, de plus, que la programmation de cette douzième édition sera annoncée le 1er décembre.

En attendant de dévoiler la sélection de cette édition, les organisateurs précisent que ce cru 2020 sera cette année encore et plus que jamais, fidèle à la devise du Fidadoc: «l’élitisme pour tous».