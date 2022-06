© Copyright : Brahim Taougar Le360

Avis à tous les cinéastes. Ceci vous intéresse. Le 29 juillet est le dernier délai pour envoyer vos films au Festival international du film de Marrakech, prévu du 11 au 19 novembre 2022.

La Fondation du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui aura lieu cette année du 11 au 19 novembre, vient de lancer un appel à films. Pour s’inscrire, les réalisateurs sont appelés à remplir un formulaire en ligne, disponible jusqu’au 29 juillet 2022 sur le site internet du festival.

Dans un communiqué, la Fondation précise que les films devront avoir été achevés dans les douze mois précédant le FIFM. A savoir entre novembre 2021 et novembre 2022.

«Le festival considère les longs-métrages (fiction, documentaires, animation et films expérimentaux) de plus de 65 minutes, mais ne présente pas de courts-métrages. La compétition est réservée exclusivement aux premiers et deuxièmes films internationaux, présentés en première au niveau de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Les autres sections non compétitives sont ouvertes aux films internationaux de cinéastes débutants ou confirmés, présentés en première Marocaine», peut-on lire dans le dit communiqué.

«Le Festival ne demande pas de frais d’inscription. Tous les films doivent être soumis via un lien en streaming. Tous les films dont la langue parlée n’est pas l’anglais ou le français doivent être proposés avec des sous-titres anglais ou français», précise la même source.

«Les films retenus seront présentés à Marrakech dans leur version originale sous-titrée en anglais, français ou arabe. Le sous-titrage anglais ou français est à la charge des participants», rappellent les organisateurs du FIFM. Les participants dont le film a été sélectionné en seront informés par mail.

Ce n’est pas tout. Les Ateliers de l’Atlas sont de retour. Pour leur 5e édition prévue, du 14 au 17 novembre, en marge de l’édition 2022 du FIFM, ces résidences lancent un appel à projets en développement et films en tournage ou en post-productions de cinéastes originaires du Maroc, du continent africain et du monde arabe. La date limite est fixée au 26 juillet 2022 pour les films en développement et pour le 15 septembre pour les films en tournage ou en post-production.