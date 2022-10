© Copyright : DR

En tout, 14 films seront en lice dans la compétition officielle du Festival international du film de Marrakech pour son édition de 2022, prévue du 11 au 19 novembre prochain. Le Maroc sera représenté par «Le bleu du caftan» de Meryem Touzani.

La fondation du Festival international du film de Marrakech vient de dévoiler la sélection officielle de cette édition 2022, prévue du 11 au 19 novembre prochain.

En tout, ce ne sont pas moins de 76 films, dont les 14 productions en compétition officielle, en provenance de 33 pays répartis en plusieurs sections: la compétition officielle, les séances de gala, les séances spéciales, le 11e continent, le panorama du cinéma marocain, sans compter des séances Jeune Public, des projections à Jamâa El Fnaa et, enfin, des films programmés dans le cadre des hommages.

La Compétition officielle présentera des premiers et des deuxièmes longs métrages afin de révéler et promouvoir les nouveaux talents du cinéma mondial.

Parmi les 14 films sélectionnés, 10 sont des premiers longs métrages et 6 sont signés par des réalisatrices dont le film marocain «Le bleu du Caftan» de Meryem Touzani.

C’est une sélection éclectique en provenance de 14 pays différents dont 2 d’Amérique latine (Brésil et Mexique), 3 d'Europe (France, Portugal et Suisse), 4 issus de la région MEA et de sa diaspora (Maroc, Suède-Somalie, Syrie, Tunisie), ainsi que l’Australie, le Canada, l’Iran, l’Indonésie et la Turquie.

Explorant plusieurs genres cinématographiques, du fantastique au film noir en passant par le film d’époque, le drame social, le thriller ou le mélodrame, les films en lice pour l’Etoile d’Or abordent des sujets qui font écho aux préoccupations des jeunes générations à travers le monde: la construction identitaire et la nécessité d’avoir des modèles, la place des femmes dans nos sociétés contemporaines, mais aussi les questions de transmission qu’il s’agisse de tradition, d’héritage politique ou tout simplement d’amour.

En ouverture de cette 19e édition, les festivaliers pourront découvrir «Guillermo del Toro’s Pinocchio», la nouvelle merveille du cinéaste primé aux Oscars, Guillermo del Toro, co-réalisé avec Mark Gustafson. Ce film d'animation musical en stop motion réinvente les aventures de la célèbre marionnette de bois qui rêvait de devenir un vrai petit garçon.

Les Séances de Gala présenteront les avant-premières de films internationaux de cinéastes reconnus comme James Gray (Armageddon Time), Neil Jordan (Marlowe), Tarik Saleh (Boy From Heaven) ou Paul Schrader (Master Gardener); ainsi que des films qui ont fait l'événement sur la scène internationale comme la comédie dramatique palestinienne «Mediterranean Fever», le passionnant thriller «La Syndicaliste» interprété par Isabelle Huppert, ainsi que le film britanno-égyptien «The Swimmers», qui met en scène l’histoire vraie de deux soeurs nageuses qui ont fui la Syrie pour participer aux Jeux Olympiques de 2016.

La section Séances spéciales présentera 15 films contemporains issus notamment d’Islande, d’Inde ou de Corée du Sud, signés par des cinéastes salués par la critique ou par les plus grands festivals internationaux dont notamment Alice Diop, Joanna Hogg, Marie Kreutzer, Jafar Panahi, ainsi que Fatih Akin et Philippe Faucon, qui ont tous deux tourné leurs films au Maroc.

La section le 11e Continent présentera des films audacieux et novateurs qui bousculent les représentations cinématographiques. Cette programmation est composée de 12 fictions, documentaires et films d’archives ouvre un dialogue entre le cinéma contemporain mondial (Paraguay, Brésil, Liban, Espagne, Rwanda, etc.) avec deux œuvres classiques montrées en copie restaurée, qui ont été à l’avant-garde des cinémas arabes et africains.

Le Panorama du Cinéma Marocain présentera une sélection de 5 fictions et documentaires récents de la production nationale et s’ouvrira avec la dernière fiction du cinéaste Faouzi Bensaïdi, «Jours d’été», projeté en première mondiale. Le cinéma marocain sera fortement représent lors de cette édition avec un total de 15 films dans les différentes sections du Festival.

Afin de sensibiliser les spectateurs de demain, la programmation Jeune Public proposera à des collégiens de découvrir le cinéma à travers 9 séances dédiées.

La place Jemaa El Fna fera vivre le Festival au coeur de la ville de Marrakech à travers une programmation de films populaires présentés par des personnalités dont Anurag Kashyap qui présentera son dernier film «Almost Love» en première mondiale.

Enfin, certains films de personnalités internationales et marocaines, auxquelles le Festival rendra hommage, seront projetés au Palais des Congrès, au cinéma Colisée et à Jemaâ El Fna complétant ainsi cette sélection riche de 76 films.

Les 14 films en compétition officielle

ALMA VIVA

De Cristèle Alves Meira / Portugal

Interprétation: Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline

Corado, Duarte Pina, Catherine Salée

ASHKAL

De Youssef Chebbi / Tunisie

Interprétation: Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine

Grayaa, Rami Harrabi, Hichem Riahi, Nabil Trabelsi,

Bahri Rahali

ASTRAKAN

De David Depesseville / France

Interprétation: Mirko Giannini Samuel, Jehnny Beth,

Bastien Bouillon

AUTOBIOGRAPHY

De Makbul Mubarak / Indonésie

Interprétation : Kevin Ardilova, Arswendy Bening

Swara, Haru Sandra, Rukman Rosadi, Yusuf

Mahardika

LE BLEU DU CAFTAN

(Azraq Al Qaftan)

De Maryam Touzani / Maroc

Interprétation : Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub

Missioui

FARAWAY SONG

(Cañçao ao Longe)

De Clarissa Campolina / Brésil

Interprétation : Mônica Maria, Carlos Francisco, Jhon

Narvaez, Margô Assis, Matilde Biagi, Ricardo Campos

PETROL

De Alena Lodkina / Australie

Interprétation : Nathalie Morris, Hannah Lynch

RED SHOES

(Zapatos rojos)

De Carlos Kaiser Eichelmann / Mexique

Interprétation : Eustacio Ascacio, Natalia Solian,

Phanie Molina, Irine Herrera

RICEBOY SLEEPS

De Anthony Shim / Canada

Interprétation : Choi Seung-yoon, Ethan Hwang,

Dohyun Noel Hwang, Anthony Shim, Hunter Dillon

SAVAGE

(Amina)

De Ahmed Abdullahi / Suède

Interprétation : Nimco Ahmed Ali, Jamilah Mohamed

Kirih, Ariane Castellanos

SNOW AND THE BEAR

(Kar ve Ayı)

De Selcen Ergun / Turquie

Interprétation : Merve Dizdar, Saygın Soysal, Asiye

Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak

CHEVALIER NOIR

(A Tale of Shemroon)

De Emad Aleebrahim Dehkordi / Iran

Interprétation : Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari,

Masoumeh Beygi, Behzad Dorani

THE TASTE OF APPLES IS RED

(Ta’am al-tufah, ahmar)

De Ehab Tarabieh / Syrie

Interprétation : Mariam J. Khoury, Tarik Kopty, Rula

Blal, Hussien Rumiah, Maisa Abd Elhadi, Suheil

Haddad

FOUDRE

(Thunder)

De Carmen Jaquier / Suisse

Interprétation : Lilith Grasmug, Mermoz Melchior,

Benjamin Python, Noah Watzlawick, Sabine Timoteo



Le Panorama du cinéma marocain:



JOURS D'ÉTÉ

(Ayam Seif)

De Faouzi Bensaïdi

Interprétation : Mouna Fettou, Mohcine Malzi, Nezha Rahil, Nadia Kounda, Abdou Taleb, Faouzi Bensaïdi,

Hasna Moumni, Mohamed Choubi, Saïd Bey, Noureddine Saadane, Abderrahim Samadi



ABDELINHO

De Hicham Ayouch

Interprétation : Abderahim Tamimi, Ali Suliman, Ines Monteiro, Saïd Bey, Zhor Simani, Abdelslam Bounouacha

POISSONS ROUGES / GOLDFISHES

(Asmak hamrae)

De Abdeslam Kelai

Interprétation : Jalila Talemsi, Nisrine Erradi, Farida Bouazzaoui, Amine Ennaji, Mohamed Choubi



LA CARTE POSTALE / THE POSTCARD

(Fi zaouiyat omi)

De Asmae El Moudir

Documentaire

Avec: Oum Eleid, Ouardiya, Chraibi, Aicha Touda

ZIYARA

De Simone Bitton

Documentaire