Hommages au scénariste et chercheur universitaire italien Mario Brent, et à l'acteur marocain Ezz Al-Arab Al-Kaghat, au cours de la cérémonie d’ouverture du festival international Agora, le 7 octobre 2022, à Fès.

La septième édition du Festival international Agora du cinéma et philosophie, initiée par l’Association des Amis de la Philosophie, du 7 au 9 octobre 2022 à Fès, a eu lieu sous le thème «Penser le cinéma, vivre la philosophie». Différentes activités ont été proposées aux cinéphiles venus découvrir le septième art avec un œil philosophique. A l'issue de cet évènement, des prix ont été remis aux films vainqueurse des compétitions de deux catégories, longs-métrages et courts-métrages.

Des projections et des débats ont été organisés, de même que des master-class animées par des spécialistes de l'écriture de scénarios. Deux tables rondes ont été organisées: l'une sous le thème du «Dialogue entre le cinéma marocain et le cinéma européen», l'autre sous le thème suivant: «Penser le cinéma et vivre la philosophie» auxquels ont assisté des professeurs universitaires, des philosophes, des intellectuels, et des chercheurs en sociologie.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur du festival et président de l'Association des Amis de la Philosophie, Aziz El Haddadi, a souligné que cet évènement était un véritable succès, aussi bien dans son organisation que dans ses aspects artistiques.

Aziz El Haddadi a aussi expliqué que ce festival allait ouvrir de nouveaux horizons à l'art et au cinéma, et contribuer à créer un dialogue entre le 7e art et la philosophie. Cette édition, a-t-il souligné, a été marquée par la présence de participants de qualité, mais aussi par la pertinence et l’importance des thématiques choisies, ainsi que par la diversité des activités proposées.

Un hommage a été rendu à un scénariste et chercheur universitaire italien, Mario Brent, ainsi qu'à l'acteur marocain Ezz Al-Arab Al-Kaghat.

D’autres personnalités marocaines, qui ont marqué la scène culturelle de la ville de Fès, ont également été mis en vedette. Quatorze films représentant neuf pays du pourtour méditerranéen étaient en lice pour le Grand prix de ce festival.