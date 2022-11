© Copyright : Ahmed Echaqoury / Le 360

VidéoLa veille du Forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies qui s'est ouvert ce mardi 22 novembre 2022, dans la capitale spirituelle du Royaume, le musée Batha à Fès a abrité une rencontre mondiale autour du rôle des musées dans le dialogue interculturel et dans l'instauration des valeurs de paix et de tolérance.

Le haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, a affirmé, hier, lundi 21 novembre, à Fès, que la culture et l’art peuvent aider à atteindre la paix.

«Le 9e Forum de l’UNAOC, qui s’ouvre mardi à Fès, met la paix comme élément essentiel, (…) je crois que la culture et l’art peuvent aider», a souligné Miguel Angel Moratinos dans une déclaration pour Le360, en marge d’une rencontre tenue sous le signe «La culture condition sine qua non de la paix. Les musées comme lieux d’émerveillement, de découverte, d’ouverture aux autres et de dialogue entre les cultures».

C’est dans ce cadre qu’est intervenue cette rencontre préparée «avec l’aide de la Fondation nationale des musées du Maroc pour parler de l’art, la culture et la paix», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’à travers le Forum de l’UNAOC de Fès, «nous voulons que la culture, la compréhension et le respect mutuel triomphent des conflits, des crises et de l’exclusion».

Miguel Angel Moratinos a, à cette occasion, salué l’engagement du Royaume pour la promotion de la paix, la compréhension et le respect mutuel entre les peuples et les cultures, relevant que l’accueil du 9e Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations unies confirme le rôle de premier plan que le Maroc joue pour le renforcement du dialogue entre les cultures et les civilisations.

Organisée à la veille de l’ouverture du 9e Forum de l’UNAOC, cette rencontre s’est déroulée en présence, entres autres, du conseiller du Roi, André Azoulay, du président de la Fédération nationale des musées, Mehdi Qotbi, du directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Salem Ben Mohammed El Malek, du wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, ainsi que de plusieurs ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc.

Miguel Angel Moratinos a confié qu’il s’agit d’un moment très important et très émouvant pour lui à Fès. «Cet évènement, le premier avant l’ouverture formelle de l’Alliance des civilisations montre que la culture, le dialogue, sont des instruments pour faire la paix dans le monde», a souligné le haut représentant précisant que les gens veulent vivre ensemble, s’épanouir, s’écouter, créer, et être capables d’exprimer leurs désirs, leurs aspiration, leurs rêves et Fès est, en ce sens, l’endroit idéal.

Pour sa part, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées a déclaré qu’il était heureux de célébrer la culture, les musées, de rendre hommage au travail fait par le Maroc sous la direction du roi Mohammed VI. «Le plus important aujourd’hui, c’est que nous sommes là pour envoyer un message de paix et de tolérance, du vivre ensemble du Maroc», a ainsi déclaré le président de la Fondation nationale des musées qui a rappelé que le roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi de la construction du musée du Judaïsme à Fès.