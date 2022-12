Le salon régional du livre et de l’édition a démarré mercredi 21 décembre 2022 à Fès et se poursuivra jusqu’au 26 décembre 2022.

VidéoLe salon régional du livre et de l’édition est de retour après deux années d’interruption à cause de la crise sanitaire. La 11e édition a démarré mercredi 21 décembre et se poursuit jusqu’au 26 décembre 2022 à Fès .

Cet événement culturel connaît la participation de plusieurs maisons d’édition nationales et institutions concernées par le domaine du livre et de la lecture, en plus d’un certain nombre de bibliothèques locales.

Le programme du salon comprend des présentations patrimoniales et artistiques, des ateliers et des séances de dédicace, auxquelles participent des intellectuels et des créateurs. D'autres activités et ateliers ciblant les jeunes, les étudiants, les chercheurs et le grand public ont également lieu.

Interrogé par Le360, Fouad Mahdaoui, directeur régional de la culture de Fès-Meknès, a souligné que le salon, qui s’étend sur une superficie d’environ 1.500 m2, a pour objectif d’encourager les industries culturelles, à travers les métiers liés au livre, ainsi que les éditeurs et les marchands de livres.

Plusieurs exposants ont affirmé que cette manifestation culturelle œuvre à établir une relation étroite entre l’écrivain et le lecteur, car elle leur permet de se rencontrer et discuter.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication en partenariat avec le Conseil de la région Fès-Meknès, le 11e salon régional du livre et de l'édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à consolider l’acte de lecture dans tout le Royaume, ainsi qu'à soutenir et à rapprocher les écrivains du grand public.