© Copyright : DR

La 13e édition du Salon du livre usagé de Casablanca, installé au quartier Derb Sultan, aura lieu cette année du 20 juillet au 8 août 2022. Youssef Bourra, président de l'association des livres d'occasion, en parle pour Le360.

Après trois ans d’absence, le Salon d’Occa'z, consacré aux livres usagés de Casablanca fait son grand retour. Une 13e édition, qui aura lieu cette année du 20 juillet au 8 août 2022.

«Nous avions pour habitude d’organiser ce salon au mois d’avril durant la saison printanière, mais à cause de la pandémie du Covid-19, nous avons dû reporter son organisation à plusieurs reprises, et cette année nous l’organisons en été», explique Youssef Bourra, bouquiniste, et président de l’association des livres d’occasion, interrogé par Le360.

Cet évènement très apprécié des Casablancais qui aiment lire, va donc prendre ses quartiers sur la place Bouchentouf, à Derb Sultan, le site usuel de ce salon, la place Sahat Sraghna, ayant été entre-temps réhabilité en parc et en station du Tramway. Ce salon a d'ailleurs dû changer d'emplacement à plusieurs reprises.

«Nous l’avons même organisé sur le boulevard Mohammed VI, en face de Garage Allal», indique Youssef Bourra.

Entièrement financé par les professionnels du livre usagé du Maroc, ce salon va regrouper 70 exposants venus de Casablanca, de Marrakech, de Berrechid, de Khouribga et de Settat. «Cette année, nous n’avons pas bénéficié de la subvention du ministère de la Culture, nous allons donc compter sur nos propres ressources et organiser le salon avec un budget qui ne va pas dépasser les 150.000 dirhams», souligne Youssef Bourra, qui rappelle aussi que le salon avait déja reçu, lors de ses trois précédentes éditions, une subvention de 30.000 dirhams du ministère de la Culture, sous les mandats des précédents ministres, Amine Sbihi et de Mohamed Laârej.

Le président de l’association des livres d’occasion tient aussi à rappeler que le Maroc dispose d’un fonds documentaire de 1, 5 millions de livres usagés mais qu’il y a, aujourd’hui plus que jamais, beaucoup à faire pour valoriser les livres d’occasion.