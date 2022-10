© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLes participants au festival Littératures itinérantes se sont installés hier, samedi 1er octobre 2022, au parc de Jnane Sbil, à Fès. Quarante auteurs venus de différents pays ont dédicacé leur ouvrage et sont allés à la rencontre de leur public et de lecteurs.

C'est au parc de Jnane Sbil, à Fès, qu'hier, samedi 1er octobre s'est tenu le festival Littératures itinérantes. Un évènement culturel nomade, qui se déplace de ville en ville au fil de ses éditions.

En tout, près de 40 auteurs ont participé à cette édition, dont les Marocains Yasmine Chami, Youssef Amine El Alami ou encore Driss Ksikes...

Installés sous des chapiteaux ou en plein air, entre autres auteurs présents, Abdelaziz El Baraka Saken (Soudan), Najwan Darwich (Palestine), Abdelfetah Kilito, Aïcha Lebssir, Fouad Laroui (Maroc), Ivan Jablonka et Christiane Taubira (France), ont dédicacé leur ouvrage.

Les auteurs présents se sont aussi prêtés au jeu des photos et autres selfies avec des visiteurs de tous âges.

Pour Nadia Essalmi, initiatrice de ce festival, dont l'édition inaugurale a eu lieu en 2017 à la Marina de Salé, le but de cette initiative est de rapprocher les lecteurs d'auteurs et de livres, et de les faire aimer aux plus jeunes.

Le choix de Fès, cette année, se justifie selon elle par le fait -qu'elle juge accablant- que cette ville ne compte qu'une à deux librairies: «peut-être que l’évènement donnera un élan nouveau à la ville. Les auteurs de différents horizons sont enchantés et émerveillés par le lieu et l’affluence aussi de lecteurs et de jeunes lecteurs. J’espère qu’il laissera des traces».