«Green Card» sortira en salles le 18 mai 2022. Ce long-métrage, réalisé par Hicham Regragui, met en scène le tandem Fayçal Azizi et Hachem Bastaoui. Un film qui promet de créer la polémique.

Fayçal Azizi dans la peau d’une femme. Hachem Bastaoui, dans un long-métrage après avoir décidé de quitter le cinéma et la télévision pour des raisons religieuses. Voici le contexte «explosif» qui entoure la sortie le 18 mai de Green Card, une comédie signée Hicham Regragui.

Distribué par Imane Mesbahi, la même qui a distribué 30 Melyoun qui cartonne toujours dans les salles de cinéma, deux ans après sa sortie en 2020 juste avant la pandémie du Covid-19, Green Card promet de créer le débat. «C’est un film sur le malaise des jeunes d’aujourd’hui. Des jeunes qui rêvent tous pour la plupart de quitter le pays, à la recherche d’un lendemain meilleur», commente Imane Mesbahi. Et la distributrice, confiante, assure que l'affluence du public risque de dépasser celle de 30 Melyoun.

«Il n’y a pas de secret, lorsqu’on a affaire à un bon produit, le film est applaudi et a droit à tous les éloges du public et c’est valable pour tous les genres et pas seulement les films comiques», explique cette professionnelle dans une déclaration pour Le360.

Green Card, comme son nom l’indique, évoque le sujet du tirage au sort organisé par les Etats-Unis pour l’obtention de la carte de résident permanent, appelée carte verte, au pays de l’oncle Sam. C’est un document d’identification qui permet à un citoyen de vivre aux Etats Unis et d’y travailler légalement sans obligation de posséder un visa américain. Chaque année, environ 50.000 personnes obtiennent leur green card grâce à ce tirage au sort de l’administration américaine. En 2020, ils étaient 4.458 Marocains à avoir obtenu ce précieux sésame.

Et dans ce long-métrage, Fayçal Azizi interprète le personnage de Habib, un jeune Marocain d'un quartier populaire. Lui et son ami, Labib, campé par Hachem Bastaoui, rêvent de partir à l’étranger et choisissent la voie de l’american dream et décident de participer à la loterie de la carte verte. Entre-temps, Habib se transforme en femme pour s’éviter des ennuis et devient Faty Fleur...

Fayçal Azizi est un acteur très controversé pour avoir depuis toujours défendu le féminisme chez les hommes. A multiples reprises, sur les réseaux sociaux, il apparaissait arborant le symbole arc-en-ciel de la communauté des LGBTQ, sans s’être pour autant exprimé clairement sur son identité sexuelle.