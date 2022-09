© Copyright : DR

Avant même sa sortie dans les salles de cinéma du Maroc, «Fatema Mernissi, la sultane inoubliable» du réalisateur Abderrahmane Tazi fait déjà polémique. Et c'est l'affiche dite commerciale de ce long métrage qui en est la cause. Le cinéaste livre sa version des faits.

«Fatema Mernissi, la sultane inoubliable» de Abderrahmane Tazi sort le 28 septembre dans les salles de cinéma du Maroc. Avant même sa projection en compétition au prochain Festival national du film de Tanger, du 16 au 24 septembre et ensuite dans les salles obscures du pays, l’affiche du biopic sur la sociologue Marocaine de renomée internationale, fait polémique.

Le visuel jugé «rudimentaire», «inesthétique», ou encore «ne donnant guère envie de voir le film» est la cible, depuis l’annonce de la date de sa sortie, de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux. Contacté par Le360, le réalisateur affirme qu’il s'agit de l'affiche commerciale et non pas de l’affiche officielle.

«C’est le cinéma Megarama qui nous a demandé de réaliser une affiche commerciale qui soit plus attrayante et où l’on ne verrait pas la comédienne Meriem Zaimi, (interprétant le personnage de Fatema Mernissi) seule, mais qu’il y ait à ses côtés les autres artistes qui bénéficient d’une plus grande popularité, comme c'est le cas par exemple de Rachid El Ouali et de Nisrine Erradi».

Même s’il se dit ne pas être satisfait du résultat de cette affiche, réalisée d’après ses dires, dans un délai très court de 15 jours, il déclare avoir exécuté la demande du cinéma Megarama de Casablanca. Mais une source de ce multiplexe de la métropole dément. «Jamais nous n’intervenons sur les visuels pour la promotion du film. On peut conseiller mais nous n’imposons jamais rien. C’est au distributeur du film de décider».

Abderrahmane Tazi aurait donc très bien pu imposer son affiche officielle dont la qualité du design graphique dépasse de loin et en mieux celle de l’affiche commerciale. Le cinéaste persiste et signe. «Ils sont refusé. Ils m’ont dit qu’il fallait absolument une affiche plus attrayante et ciblant le jeune public. J’ai donc demandé à un infographiste de la réaliser…je ne suis pas très satisfait du résultat mais cela ne me dérange pas ».

Abderrahmane Tazi précise au passage que le biopic sur la sociologue Fatema Mernissi, qui se trouve être également sa cousine paternelle, sera présenté au festival national du film de Tanger avec l’affiche officielle dont il semble être fier et qui montre la comédienne Meriem Zaimi seule face à la mer et sous un ciel bleu azur.

Pour rappel, ce film a déjà été projeté pour la première fois le 8 mars 2022 à l’occasion de la journée mondiale au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat en présence d’un peu moins de 200 personnes.