Her, Yours, technique mixte sur toile, 100/120cm, 2019; Mo Baala

© Copyright : DR

La galerie d'art l'Atelier 21 abrite à partir de demain mardi 4 février,l'exposition de l'artiste peintre Mo Baala. L'occasion de découvrir jusqu'au 16 mars une oeuvre haute en couleur et un univers créatif qui se développe en dehors des sentiers battus.

L’artiste Mo Baala expose ses œuvres récentes, du 4 février au 16 mars 2020, à la galerie d’art L’Atelier 21. Artiste pluridisciplinaire, c’est au cœur des souks de Taroudant, sa ville de cœur, qu’il grandit. Il puise l’essentiel de son éducation artistique et créative dans les arts traditionnels et l’artisanat marocains, africains et d’ailleurs. Ses passions pour la lecture, le cinéma, la musique et la philosophie alimenteront également son univers créatif. Des rencontres essentielles et internet ont aussi joué un rôle crucial dans son enseignement artistique.

Des sources d’inspiration tout aussi éclectiques que la forme que prend son travail, comme l’explique Olivier Rachet dans le texte du catalogue. « Avant de peindre et de dessiner, il donne forme à son univers poétique et fantastique à la fois en découpant dans le cuir et le textile des créatures imaginaires, mi hommes mi insectes, monstres autant inquiétants que familiers. Toute une cosmologie intérieure se met alors en branle, se façonne peu à peu au contact de ces vertiges de couleurs et de forme

Immigrants, technique mixte sur toile, 131/209cm

© Copyright : DR

La pluie de la terre, technique mixte sur toile, 132/203 cm, 2019

© Copyright : DR

Dans ces années de gestation, Mo Baala n’a cure des impératifs de l’histoire de l’art. Il se documentera plus tard, mais ne trouvera bien souvent que la confirmation de ce qu’il percevait intuitivement. L’artiste autodidacte, que voulez-vous, est doté d’un sixième sens qui vient couronner tous les autres. Il voit d’un œil aiguisé ce qu’on voudrait lui cacher, il touche à tout bien sûr, il entend les langues inconnues et les sons inouïs des musiciens traditionnels, il hume avec ivresse les parfums d’épices safranées et de menthe poivrée.»

Mo Baala ne s’est jamais spécialisé dans une forme artistique. Il passe du dessin à la peinture, exploite les collages, la sculpture et les graffitis. Il crée également des installations accueillant ses performances musicales. Il explore aussi le médium photographique, le street art et l’action painting. Le recyclage, le textile, la musique et le lyrisme ont une place primordiale dans ses créations. « Dans un élan surréaliste, Mo se met à peindre sur tous les supports qui lui tombent sous la main – ce peut être des patrons de couture ou des morceaux de carton. Une histoire toute personnelle de l’art est alors en ordre de marche. »

Aicha Kandicha, technique mixte sur toile, 157 x 209 cm, 2019

© Copyright : DR

L’œuvre de Mo Baala se présente tel un OVNI dans le paysage artistique marocain et doit s’apprécier comme une approche très personnelle d’un artiste dont la démarche est largement influencée par un bazar dans la ville de Taroudant où il a passé près d’une décennie. La disposition des objets et la juxtaposition des couleurs dans ce bazar ont participé activement à façonner le monde de représentation de l’artiste et à construire une esthétique de la saturation et du mouvement dans l’espace.

Mo Baala vit et travaille entre Marrakech et Taroudant.