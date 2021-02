© Copyright : DR

Le musée de Bank Al Maghrib abrite jusqu'au 30 juin 2021 une grande rétrospective consacrée à l'oeuvre de l'artiste peintre défunt, Abbas Saladi.

Le vernissage de cette exposition-hommage à cet artiste, décédé en 1992, a eu lieu hier jeudi 18 février dans les locaux du musée, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le parcours est réparti en trois grandes étapes : illumination poétique de la fin des années 1970, l'envol visionnaire entre 1980 et 1985 et enfin la consécration entre 1986 et 1992. Totalisant à peu près quinze ans de production ininterrompues, une soixantaine d'oeuvres -dont certaines jamais encore dévoilées au grand public- l'exposition révèle un monde imaginal suprasensible.

La rétrospective donne aussi à voir un certain nombre d'archives jamais montrées pour avoir un tableau plus clair du parcours de Saladi: des documents sonores inédits, des catalogues et des publications collectives qui lui ont été consacrés, illustrés par l'artiste, des affiches d'exposition auxquelles il avait pris part...