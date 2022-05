© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

Les artistes peintres Amina Benbouchta et Ilias Selfati exposent en binôme à la galerie casablancaise Villa Delaporte. Une quinzaine d’œuvres d'art sont révélées pour la première fois au grand public. A découvrir jusqu'au 30 juin 2022.

«Pharsallus»: c’est le nom de l’exposition qui réunit Amina Benbouchta et Ilias Selfati jusqu’au 30 juin à la galerie Villa Delaporte à Casablanca, construite par l’architecte français Edouard Delaporte.

L'expo donne à voir une quinzaine de dessins récents réalisés à quatre mains: «chacun de nous a travaillé séparément dans son atelier, Ilias à Tanger et moi à Casablanca, puis nous avons chacun effectué des déplacements à tour de rôle pour intervenir sur l’œuvre», confie Amina Benbouchta, interrogée par Le360.

La galeriste Mouna Annasse Hassani, propriétaire de la galerie Villa Delaporte, explique qu’«en présentant les dessins d’Amina Benbouchta et d’Ilias Selfati, [elle] ouvre la porte à une intimité, à une proximité autre avec leur œuvre. Ces deux artistes se retrouvent sur la table à dessin, interprétant le monde plutôt que le copier; si le «Pharsalus», bataille de l’histoire romaine, était tragique, elle peut être comprise comme une réalité intemporelle».

La critique d’art Marie Deparis-Yafil écrit quant à elle dans le texte du catalogue de l’exposition que «ce projet commun dans lequel se sont lancés Amina Benbouchta et Ilias Selfati reste au fond une aventure peu commune et probablement d’autant plus dans le paysage contemporain marocain. Il est pour eux une vision et surtout un travail en mouvement dans lequel rien n’est figé…».