«Le fils d’un Saint M’rabeth», une toile du peintre français Etienne Dinet, a été adjugée 13,1 millions de dirhams lors de la vente inaugurale de la filiale marocaine d’Artcurial, première Maison française de ventes aux enchères, organisée le 30 décembre dernier à la Mamounia de Marrakech.

Il s’agit de l’adjudication la plus importante jamais enregistrée au Maroc et en Afrique (hors l’Afrique du Sud). Pour l’artiste français, c’est le plus gros prix jamais atteint dans le monde depuis 2008, indique Artcurial dans un communiqué.

Les ventes d’Artcurial Maroc ont totalisé 41 millions de dirhams (3,8 millions d'euros) frais compris, précise en outre ce communiqué.



Les collectionneurs et amateurs des arts marocains étaient ainsi au rendez-vous avec deux vocations, l’une dédiée à Majorelle et ses contemporains, avec 71 lots, dont le chef d’œuvre d’Etienne Dinet «Le fils d’un Saint M’rabeth», l’autre consacrée au «Made in Morocco», avec 188 lots, dont les résultats étaient respectivement de 29,3 millions de dirhams (2,7 millions d'euros) et 11,6 millions de dirhams (1 million d'euros).

Les 4 tableaux de Majorelle ont été adjugés largement au dessus de leur estimation initiale, à l’instar de l’huile «Les Allamattes», estimée 1,65-2.2 millions de dirhams, et vendue 3,8 millions de dirhams, note-t-on.

La vacation «Made in Morocco», dédiée aux arts décoratifs et à l’art moderne marocains ont consacré les artistes Mohamed Melehi, ainsi que Chaïbia et Hassan El Glaoui, ce dernier ayant remporté la plus belle enchère avec «La sortie du roi», une huile vendue 715.000 dirhams (près de 66.400 euros).

La cote de Chaïbia a été établie à 676.000 dirhams (62.868 euros) avec sa toile «Un cycliste», alors que l’œuvre de Mohamed Melehi «Flamme bleue» a été acquise pour 650.000 dirhams soit 60.450 euros.

La clientèle internationale a été extrêmement active sur toute la vacation «Made in Morocco», y compris pour les bijoux, les textiles et le mobilier. Un collier d’ambre composé de 4 rangs de perles d’ambre et pesant 1,6 kg (lot 108) s'est envolé à 520.000 dirhams (48.000 euros), alors que «Le voile de bain de mariée» du XIXe siècle a multiplié par 12 son estimation, atteignant 234.000 dirhams (21.000 euros).

Une grande porte à deux vantaux (Fès, XVIIIe siècle) a été acquise à 260.000 dirhams (24.180 euros), des prix comparables à ceux obtenus il y a quatre ans pour la vente de la collection Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent, s’est réjouie Artcurial.

Après avoir développé avec succès au Maroc, année après année, depuis 2011, un grand nombre d’expériences, présentations et ventes aux enchères en duplex, Artcurial a ouvert une filiale au Maroc en novembre 2019, où elle compte développer ses ventes de tableaux orientalistes et d’art contemporain africain, deux spécialités importantes de la maison, en relation directe avec le continent africain.

Artcurial Maroc organisera trois sessions de ventes aux enchères en 2020. L’une aura lieu début juin à Casablanca, et sera consacrée aux tableaux modernes et contemporains marocains et internationaux, ainsi qu'à l’art africain contemporain. Les deux autres vacations auront lieu à l’automne et à la fin du mois de décembre à la Mamounia, à Marrakech.