L’association Dragon Tanger, fondée en 2008, anime des ateliers sur la culture japonaise et l'art du manga. Des jeunes du quartier Souani peuvent y apprendre les langues japonaise, chinoise et coréenne.

Mohammed Salim, président de Dragon Tanger, a réalisé son rêve en partageant sa passion pour les films d'animation japonais à travers son association. Il a donc choisi depuis 2008 de la transmettre aux jeunes et d'étendre ce partage à la culture japonaise. Et l’intérêt est de plus en plus croissant.

Les ambitions de Mohammed Salim ne se sont en effet pas arrêtées aux seuls dessins animés. Cet acteur associatif, déterminé, a guidé les jeunes du quartier, qui prennent refuge dans son association, pour apprendre les langues asiatiques et la culture japonaise en particulier.

Si certains pensent que la langue japonaise est difficile, ce n’est pas totalement vrai. Ni totalement faux. «L’unique difficulté de la langue japonaise réside dans son écriture et sa grammaire», explique Salma Mastour, professeur de langue japonaise au sein de l'association Dragon Tanger.

La même source souligne que l'ouverture aux autres cultures élargit la perception du monde et de la vie.



Dans une déclaration pour Le360, Mohamed Salim annonce la préparation du Manga expo, à retrouver sur internet, dès le mois de mars prochain, pour partager plus encore et avec le plus grand nombre sa passion.