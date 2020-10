© Copyright : adil gadrouz

Mohamed Melehi est atteint du Covid-19. Parti à Paris pour se faire opérer d'une jambe, il a contracté le virus, et se trouve actuellement dans le service de réanimation de l'hôpital Ambroise-Paré.

L’artiste peintre Mohamed Melehi est actuellement en réanimation à l’hôpital Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris. Agé de 84 ans, l’un des pionniers de l’art contemporain marocain est atteint du Covid- 19. Il s'était rendu en France pour subir une opération à une jambe.

C’est ce que nous confirme un ami à lui, également artiste peintre: «Il est très malade. Parti en France pour se faire opérer de la jambe, il contracte ce foutu virus… Nous espérons de tout cœur qu’il se remettra très vite de cette épreuve».

Mohamed Melehi est l’une des grandes figures de la peinture moderne en Afrique et dans le monde arabe. Il est également l'un des artistes marocains les plus cotés à l’international.

Chef de file de la modernité marocaine et artiste cosmopolite, Melehi a contribué à façonner l’esthétique des réseaux artistiques postcoloniaux et panarabes à travers ses expérimentations géométriques, la révolution culturelle opérée avec l’École de Casablanca, mais aussi avec son travail de photographe, d'éditeur, de designer, d'affichiste et de muraliste.



Ses créations artistiques ont fait l’objet de nombreuses expositions dans le monde entier et plusieurs rétrospectives lui ont été consacrées.





Mohamed Melehi s'impose depuis quelque temps comme étant le principal représentant encore vivant, à l'international, de l'art contemporain marocain.