Un homme se tient au sommet de la Kasbah d'Aït Ben Haddou, où des scènes de la série télévisée à succès HBO «Game of Thrones» ont été filmées, à environ 32 kilomètres au nord-ouest de Ouarzazate, le 27 janvier 2020.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Avec 31 films, le Maroc pointe à la dixième place du classement des pays les plus populaires pour les tournages cinématographiques, selon une étude de Kuoni, une agence de voyages généraliste en ligne.

Le classement de Kuoni, réalisé en février dernier, s’est basé sur les lieux de tournage de plus de 3.400 films, afin de sélectionner les pays qui ont attiré le plus de productions cinématographiques internationales.

Les résultats montrent que le Maroc se classe au dixième rang des pays ayant attiré le plus de tournages, avec 31 films.

Les États-Unis arrivent en tête de ce classement avec 1.523 films tournés dans le pays. Le Royaume-Uni est deuxième (778 films), suivi de la France (170 films), de l'Italie (127 films) du Canada (105 films), de l'Espagne (61 films), de l'Allemagne (57 films), du Mexique (55 films) et de l'Australie (34 films).

Le Maroc est également représenté dans le classement des lieux de tournage les plus recherchés au monde. Ainsi, le film «Gladiator» de Ridley Scott, tourné à Ouarzazate, se classe à la cinquième place des lieux de tournage les plus recherchés, avec un total de 22.000 recherches sur Google. Ce classement est dominé par les Etats-Unis et le film Casablanca avec un total de 60.500 recherches.

Pour rappel, afin de renforcer la vocation de destination de tournage de premier plan pour les grandes productions cinématographiques internationales, le Maroc a décidé de relever la subvention sur les dépenses éligibles de 20% à 30%. De quoi encourager le retour des tournages étrangers dans le royaume, après un coup d’arrêt lié à la pandémie de Covid.