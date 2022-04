© Copyright : DR

Après deux années d’absence, la grand'messe du jazz à Casablanca fait son grand retour. Les concerts auront lieu cette année du 1er au 3 juillet 2022. Une quinzième édition concentrée, pour laquelle organisateurs prévoient une programmation variée et inédite.

Enfin, Jazzablanca va se tenir en cet été 2022. Après une absence qui aura duré deux années, à cause du Covid-19, le festival est de retour à Casablanca, ses organisateurs l'ont annoncé dans un communiqué et promettent, pour cette 15e édition, une programmation inédite, du 1er au 3 juillet 2022.

Au cours de ces deux années d'éclipse, l’équipe de Jazzablanca a néanmoins continué à travailler afin d'offrir une programmation vibrante. Des concerts en plein air, une ambiance éclectique, de la funk, de la pop, du rock, de la soul et évidemment du jazz: telles sont les promesses de ce festival au concept unique, en plus d'une atmosphère chaleureuse, de découvertes et de rencontres.

En 2022, les organisateurs du Jazzablanca veulent entamer un nouveau chapitre, sous le signe de l’intensité, avec une concentration sur trois jours, au lieu des six journées des précédentes éditions. Avec une programmation inédite, le public pourra compter sur de nombreuses surprises.

Depuis sa première édition en 2006, Jazzablanca n’a eu de cesse de se renouveler pour offrir aux Casablancais le festival musical qu’ils méritent. Au fil des ans, ses organisateurs se sont engagés à enrichir et préserver la vie culturelle casablancaise, et aujourd'hui, Jazzablanca entend plus que jamais s'arrimer à quelques-unes des valeurs universelles de la musique: générosité, tolérance, passion...

En 2019, Jazzablanca avait réuni près de 79.000 festivaliers et proposé plus de 58 concerts aux rythmes du jazz, de la soul, du funk, du groove, du rock et des musiques électroniques.